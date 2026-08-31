Lluvias muy fuertes y altas temperaturas se prevén para Coahuila

​ La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, informa que durante este lunes se prevé cielo parcialmente nublado a nublado en Coahuila, con lluvias muy fuertes, principalmente en la región sureste del Estado.

​Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Durante la tarde se espera ambiente caluroso a muy caluroso, persistiendo la onda de calor en las regiones norte y sureste del Estado.

​Asimismo, se pronostican vientos de 30 a 40 km/h, con rachas de 50 a 70 km/h, las cuales podrían derribar árboles, postes y otras estructuras que puedan caer o resultar dañadas, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones.

​Ante estas condiciones meteorológicas, la Subsecretaría de Protección Civil del Estado exhorta a la población a tomar las siguientes medidas preventivas:

– ​Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o zonas propensas a inundarse durante las lluvias.

– ​Resguardarse en un lugar seguro durante la presencia de tormentas y actividad eléctrica.

– ​Alejarse de árboles, postes, cables y otras estructuras que pudieran caer por las rachas de viento.

– ​Extremar precauciones al conducir, especialmente ante pavimento mojado, reducción de visibilidad, encharcamientos o inundaciones.

– ​Evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse hidratado ante las altas temperaturas.

– ​No tirar basura en la vía pública, para evitar obstrucciones en el sistema de drenaje.

– ​Mantenerse atento a los avisos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional, Protección Civil Estatal y las autoridades municipales.

​La Subsecretaría de Protección Civil mantiene vigilancia permanente sobre la evolución del clima y, en coordinación con las autoridades municipales, informará oportunamente cualquier cambio relevante.

​En caso de emergencia, la población puede comunicarse al 911. (AGENCIA REFORMA)