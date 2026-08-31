Lluvias muy fuertes y altas temperaturas se prevén para Coahuila

La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, informa que durante este lunes se prevé cielo parcialmente nublado a nublado en Coahuila, con lluvias muy fuertes, principalmente en la región sureste del Estado.
Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Durante la tarde se espera ambiente caluroso a muy caluroso, persistiendo la onda de calor en las regiones norte y sureste del Estado.
Asimismo, se pronostican vientos de 30 a 40 km/h, con rachas de 50 a 70 km/h, las cuales podrían derribar árboles, postes y otras estructuras que puedan caer o resultar dañadas, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones.
Ante estas condiciones meteorológicas, la Subsecretaría de Protección Civil del Estado exhorta a la población a tomar las siguientes medidas preventivas:
– Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o zonas propensas a inundarse durante las lluvias.
– Resguardarse en un lugar seguro durante la presencia de tormentas y actividad eléctrica.
– Alejarse de árboles, postes, cables y otras estructuras que pudieran caer por las rachas de viento.
– Extremar precauciones al conducir, especialmente ante pavimento mojado, reducción de visibilidad, encharcamientos o inundaciones.
– Evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse hidratado ante las altas temperaturas.
– No tirar basura en la vía pública, para evitar obstrucciones en el sistema de drenaje.
– Mantenerse atento a los avisos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional, Protección Civil Estatal y las autoridades municipales.
La Subsecretaría de Protección Civil mantiene vigilancia permanente sobre la evolución del clima y, en coordinación con las autoridades municipales, informará oportunamente cualquier cambio relevante.
En caso de emergencia, la población puede comunicarse al 911. (AGENCIA REFORMA)