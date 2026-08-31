Anuncia Messi retiro de Selección de Argentina: ‘Me vacié’

Ciudad de México.- A través de su cuenta de Instagram, Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina luego de 20 años en el cuadro albiceleste.

El astro albiceleste, quien inició su etapa en la Selección desde el Mundial de Alemania 2006, le dijo adiós a la Selección Argentina en un posteo realizado en su cuenta de Instagram.

Messi, quien no pudo concretar el bicampeonato del Mundo con el cuadro sudamericano tras perder con España la Final del Mundial 2026, expresó que tenía la decisión dos días después de ese suceso y que con el fallecimiento de su padre el 8 de agosto, reunió el valor para compartir esta postura.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del futbol”, escribió Lionel.

Asimismo, Messi aceptó que se cierran etapas y se sentía vacío, afirmando que es una decisión dolorosa pero quiere darle espacio a los que vienen atrás.

“Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, dijo.

Messi cerró su mensaje agradeciendo a su familia y a los jugadores con los que compartió vestuario en sus dos décadas. (AGENCIA REFORMA)