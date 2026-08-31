Miguel Riquelme arranca en Torreón el ciclo escolar 2026-2027 con entrega de útiles y mochilas

La educación transforma vidas y contribuye a la construcción de un mejor futuro: MARS

Torreón, Coahuila.- El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís y Hugo Dávila Prado, representante del gobernador Manolo Jiménez Salinas, arrancaron este lunes en Torreón, el ciclo escolar 2026-2027 con la entrega de útiles escolares, libros de texto y mochilas, en beneficio de más de 90 mil niños del municipio.

Desde la escuela primaria “Vicente Guerrero”, el presidente municipal dio la bienvenida a los alumnos de los 493 planteles de educación básica, educación especial, preescolar, primaria, secundaria y telesecundaria con que cuenta el municipio.

El edil expresó su deseo de que este sea un nuevo ciclo escolar lleno de sueños, retos y oportunidades para los alumnos, padres de familia y docentes. “Este día regresan al lugar donde se construyen los sueños, porque en la escuela es donde aprendemos a leer, escribir, convivir, a respetar, a compartir y a ser mejores personas. En cada salón de clases hay una oportunidad de transformar vidas porque la educación es una herramienta para poder construir un mejor futuro”.

En ese sentido, Riquelme Solís destacó el esfuerzo del Gobierno del Estado por los programas de impulso educativo. La entrega de paquetes de útiles escolares, por ejemplo, hoy se realiza de manera simultánea en los 38 municipios de Coahuila.

Además de los paquetes de útiles escolares y mochilas, se hizo la entrega simbólica de equipamiento escolar, con la que el Gobierno del Estado y la Administración Municipal refrendan su compromiso con la educación, y con brindar a las y los alumnos condiciones dignas para lo que serán las bases de su desarrollo profesional.

En Torreón se entregan 92 mil 462 paquetes de útiles escolares por parte del Gobierno del Estado, y desde el Gobierno Municipal se entregarán mochilas a todas las alumnas y alumnos de educación primaria. “Porque invertir en la educación es invertir en el futuro de nuestra ciudad”, reiteró el edil.

Además, el presidente municipal resaltó que la seguridad es otro de los factores prioritarios para el desarrollo de Torreón y de Coahuila, debido a que gracias a que son uno de los municipios y estados más seguros del país, es que las niñas, niños y jóvenes pueden salir a estudiar con tranquilidad y los padres de familia pueden también dejarlos con la certeza de que estarán protegidos.

Desde esa visión integral del gobernador Manolo Jiménez, de educación y seguridad, el alcalde refrendó la colaboración del Municipio y el trabajo en equipo. “Queremos que cada estudiante de Torreón pueda crecer con tranquilidad, confianza y oportunidades. Juntos, autoridades, docentes, padres de familia y ciudadanía, ¡Vamos Seguros! hacia un mejor futuro.

Estuvieron también Verónica Martínez García, diputada federal; Felipe González Miranda, diputado local; José Inés Sánchez Aguilar, coordinador operativo de MEJORA en Torreón; Héctor Iván Estrada Baca, director de Desarrollo Social; Flor Estela Rentería Medina, coordinadora de Servicios Educativos para la Región Laguna; José Álvaro Rodríguez García, subdirector; y Olivia Martínez Leyva, diputada local. (El Heraldo de Saltillo)