Pide 81% de maestros regular celulares en escuelas

Ciudad de México.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que 81 por ciento de los 565 mil 396 maestros que respondieron una consulta nacional respaldó establecer lineamientos para regular el uso de celulares en las escuelas.

Mario Delgado, titular de la SEP, informó que los resultados fueron presentados parcialmente el viernes pasado en la reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, donde se planteó una propuesta que seguirá en revisión esta semana.

“El diagnóstico: el 81 por ciento está a favor de que haya lineamientos, de que haya reglas para garantizar un uso seguro y con fines pedagógicos”, dijo.

El funcionario señaló que, de acuerdo con las respuestas de los docentes, el celular es el dispositivo más utilizado por los alumnos, ya que casi 40 por ciento reportó su presencia, seguido de los relojes inteligentes, con 24 por ciento.

Los profesores señalaron que los dispositivos son utilizados dentro del aula, durante el recreo y a la entrada y salida de los planteles.

Delgado expuso que 48 por ciento de quienes respondieron considera que el uso de celulares dificulta mantener la atención de los estudiantes.

Además, 38 por ciento indicó que interrumpe las actividades escolares y 34 por ciento advirtió que los alumnos dejan de convivir por estar en el teléfono.

“Están detectando ya casi un 40 por ciento, un 38.7 por ciento, que conflictos que se generan en las redes se trasladan al aula o se trasladan a la escuela”, expuso.

El secretario indicó que 51 por ciento de los maestros propuso establecer protocolos para atender situaciones de riesgo relacionadas con el uso de dispositivos y redes sociales.

Los docentes también plantearon que las familias participen en los acuerdos para regular el acceso de niñas, niños y adolescentes a las tecnologías digitales.

Delgado afirmó que la SEP y las autoridades educativas estatales revisarán esta semana la propuesta para definir los lineamientos que se aplicarán en las escuelas. (AGENCIA REFORMA9