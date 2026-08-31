Convoca UA de C a sus estudiantes a participar en el 2º Concurso de Fotografía “Enfoca sin Violencia” 2026

Con el propósito de promover una cultura de respeto, igualdad y empatía, la Universidad Autónoma de Coahuila, a través del Tribunal Universitario para la Atención de los Casos de Violencia de Género, convoca a sus estudiantes a participar en el 2º Concurso de Fotografía “Enfoca sin Violencia” 2026.

La convocatoria está dirigida a estudiantes activos de la UA de C, quienes deberán contar con credencial vigente y/o Kardex activo, el tema de las fotografías será la eliminación de la violencia de género, por lo que se invita a las y los participantes a utilizar su creatividad y mirada para generar mensajes que contribuyan a visibilizar la importancia de construir espacios libres de violencia.

Cada participante podrá presentar una sola fotografía, la cual debe ser original, inédita y de autoría propia, la obra deberá entregarse impresa, en una medida de 40 x 50 centímetros, dentro de un sobre manila.

Las fotografías se entregarán en las oficinas del Tribunal Universitario en Bulevar Jesús Valdés Sánchez #1178 colonia Topochico, de lunes a viernes, de 8:00 a 18:00 horas o en la dirección de la escuela o facultad a la que pertenezca cada estudiante.

Al momento de la entrega incluir los siguientes datos: nombre completo, carrera, semestre, teléfono, correo electrónico, título de la obra y una breve leyenda sobre su significado, con una extensión máxima de 135 palabras.

La convocatoria establece como fecha límite para la recepción de trabajos el 30 de octubre de 2026, las obras serán evaluadas considerando su calidad técnica y artística, así como su sensibilidad hacia la temática del concurso.

Los tres primeros lugares recibirán un premio económico: primer lugar, $1,500 pesos; segundo lugar, $1,000 pesos; y tercer lugar, $500 pesos; las obras seleccionadas serán expuestas en el Lobby de Infoteca Arteaga, donde también se llevará a cabo la premiación, el anuncio de las y los ganadores está programa para el jueves 19 de noviembre de 2026 a las 10:00 horas.

Con esta iniciativa, la Universidad Autónoma de Coahuila refrenda su compromiso con la construcción de una comunidad universitaria basada en el respeto, la igualdad y la empatía, y reconoce el arte y la expresión fotográfica como herramientas para generar conciencia y promover un cambio positivo. (El Heraldo de Saltillo)