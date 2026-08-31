Autoridades nepalíes elevan a más de 900 el número de muertos por las inundaciones repentinas en Nepal

Suman más de 903 muertos y 4 mil 700 desaparecidos tras riada de magnitud “inimaginable” en la frontera de Nepal con China

Katmandú, Nepal.- El número de muertos por las inundaciones repentinas en Nepal ascendió a 903, mientras que la cifra de desaparecidos se elevó a 4 mil 247, informó la Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres (NDRRMA, por sus siglas en inglés), citada por medios locales.

Entre los desaparecidos se encuentran 85 miembros del personal de seguridad y 320 ciudadanos extranjeros, en tanto que la NDRRMA también ha reportado 267 personas heridas.

La tragedia comenzó el 26 de agosto, cuando un derrumbe o avalancha de hielo y rocas cerca de la frontera con el Tíbet (China) desencadenó inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra de gran magnitud.

El río Bhotekoshi, que baja desde la región Himalaya fronteriza, se desbordó hacia el sur y devastó pueblos y aldeas a su paso. Desde la tragedia que ha conmovido a la comunidad internacional la NDRRMA ha advertido que los niveles del río habían vuelto a subir y pidió a los residentes y a los equipos de rescate en las zonas afectadas que se mantuvieran en máxima alerta.

Por ahora el costo de la tragedia asciende a “miles de millones de dólares”, advirtió el gobierno de Nepal.

La catástrofe fue causada por el colapso de un glaciar, que envió una pared de agua y escombros río abajo, según ha señalado el Servicio Geológico de Estados Unidos. (El Heraldo de Saltillo)