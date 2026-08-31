Justifica Sheinbaum becas universales en educación básica

Ciudad de México.- Sheinbaum justificó las becas universales y rechazó que los apoyos escolares se condicionen a las calificaciones de los alumnos.

La mandataria sostuvo que los programas dirigidos sólo a estudiantes con promedios de 9 y 10 generan diferencias dentro de los salones de clase, porque no todos los niños enfrentan las mismas condiciones para aprender.

“El salón de clases no debe ser un espacio de diferenciación del que tiene más y el que tiene menos, el que aprende más y el que aprende menos, porque todas y todos los niños tienen talentos”, aseguró.

La presidenta recordó que, cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México, sustituyó el programa Niñas y Niños Talento, que otorgaba becas a quienes obtenían los mejores promedios, por Mi Beca para Empezar, dirigido a alumnos de escuelas públicas.

Sheinbaum argumentó que una calificación no depende solamente del esfuerzo individual, pues un estudiante que llega sin desayunar o enfrenta problemas en su hogar no tiene las mismas condiciones de aprendizaje que otro.

“Una niña o un niño que no llegó desayunado a la escuela, pues no va a tener el mismo nivel de aprendizaje o la misma absorción del conocimiento que quien llegó desayunado a la escuela”, expuso.

La presidenta defendió que los apoyos económicos permitan a las familias comprar uniformes, útiles y zapatos, para que los alumnos cuenten con lo mínimo indispensable al iniciar el ciclo escolar.

Durante la mañanera realizada en la Escuela Secundaria Técnica Número 10 ‘Artes Gráficas’, Sheinbaum sostuvo que la política de becas responde a una visión distinta de la educación, en la que los apoyos no constituyen un premio, sino un derecho para evitar que alumnos abandonen la escuela por motivos económicos.

“Es una visión muy distinta, una es el privilegio y otra el derecho y los derechos y eso es nuestra visión y así formamos”, afirmó.

La defensa del programa se registra en medio de cuestionamientos a la expansión de la Beca Universal Rita Cetina, que en este ciclo se extendió a estudiantes de primaria y secundaria de escuelas públicas.

La organización Mexicanos Primero ha advertido que las transferencias universales pueden aliviar gastos familiares y contribuir a la permanencia escolar, pero no han demostrado, por sí solas, mejoras significativas en el aprendizaje.

También ha cuestionado que la expansión de becas se financie mientras disminuyen recursos para infraestructura y apoyos directos a las escuelas.

En 2025, Mexicanos Primero documentó que la bolsa propuesta para la Beca Rita Cetina subió de 37 mil 890 millones de pesos a 78 mil 840 millones, mientras el programa La Escuela es Nuestra bajó de 29 mil 350 millones a 15 mil 960 millones.

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) estimó que el presupuesto aprobado para Rita Cetina en 2026, de 129 mil 386 millones de pesos, alcanzaría para beneficiar a 13.9 millones de alumnos, cifra menor a los más de 21 millones que el Gobierno federal había proyectado incorporar. (AGENCIA REFORMA)