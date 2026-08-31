Manolo y Tomás fortalecen educación con “En tu Escuela Tú Eliges”

En el ciclo escolar 2026-2027 se entregarán 12 mil paquetes escolares para alumnos de primaria superior y secundaria, además de 50 mil cuadernos y 12 mil morrales

Con el regreso a las aulas de más de 31 mil estudiantes, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino retomó este lunes el programa “En tu Escuela Tú Eliges”, como parte de las acciones que el Gobierno Municipal desarrolla para fortalecer la infraestructura educativa y generar mejores condiciones y oportunidades para las niñas, niños y jóvenes de Ramos Arizpe.

El alcalde destacó que la coordinación permanente con el gobernador Manolo Jiménez permite complementar esfuerzos y llevar a las escuelas programas municipales como “En tu Escuela Tú Eliges” y “Enchúlame la Escuela”, además de fortalecer alternativas de movilidad como la Ruta Estudiantil Gratuita y el transporte escolar para estudiantes de comunidades rurales.

Dentro de esa coordinación con el Gobernador del Estado y como parte de los apoyos para este regreso a clases, se contempla la entrega de 12 mil paquetes escolares para alumnos de primaria superior y secundaria, además de 50 mil cuadernos y 12 mil morrales, contribuyendo directamente a la economía de las familias.

En la Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio, de la colonia Manantiales del Valle y acompañado del secretario de Finanzas de Coahuila, José Antonio Gutiérrez Rodríguez, el presidente municipal realizó la entrega de la estrategia “En tu Escuela Tú Eliges” número 62 y 63 del programa, con una inversión conjunta de 100 mil pesos para sus turnos matutino y vespertino, en beneficio directo de 652 estudiantes.

Durante el evento fueron entregados minisplits, pintarrones, bocinas, equipo de sonido, dispensador de agua, extensiones de uso rudo y diversas herramientas y materiales solicitados por ambos turnos de la primaria.

“Regresan las mochilas, los cuadernos nuevos, los amigos y los maestros, pero sobre todo regresan los sueños de más de 31 mil alumnos. Tenemos un compromiso enorme con nuestros niños y jóvenes: queremos que encuentren aquí las herramientas para prepararse, cumplir sus metas y acceder mañana a empleos cada vez mejores”, expresó Gutiérrez Merino.

En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el secretario de Finanzas de Coahuila, José Antonio Gutiérrez Rodríguez, destacó que el inicio del ciclo escolar 2026-2027 se desarrolla en los 38 municipios del estado acompañado de la entrega de útiles escolares y libros de texto gratuitos, como parte de la estrategia para respaldar a las familias coahuilenses.

“Cuando trabajamos en equipo, Estado, municipios, maestros y padres de familia, podemos darles a nuestras niñas, niños y jóvenes mejores herramientas para salir adelante. Esa es la visión del gobernador Manolo Jiménez: que la educación siga siendo una de las grandes fortalezas de Coahuila y que nuestros estudiantes tengan todo lo necesario para construir un mejor futuro”, expresó.

Como parte de la estrategia educativa estatal, se impulsan además áreas como el aprendizaje del idioma inglés, la educación dual, el desarrollo socioemocional, el acceso a internet, la lectura, el deporte y el transporte escolar rural, buscando fortalecer tanto el desempeño académico como el desarrollo integral de los estudiantes.

En Ramos Arizpe, el ciclo escolar 2026-2027 comenzó con una matrícula de 31 mil 155 estudiantes, desde educación inicial y especial hasta nivel universitario, distribuidos en 175 planteles públicos y privados.

Durante el arranque y entregas también estuvieron presentes Lizbeth Ogazón Nava, regidora presidenta de la Comisión de Educación; Francisco Javier Pérez Santiago, coordinador municipal de Mejora Coahuila; Carlos Alberto Rodríguez Alcántar, director de Comunas; y Mónica Merino Sánchez, directora de Educación de Ramos Arizpe. (ACONTECER)