Arteaga fue sede de la UCI Gravel World Series 2026 con 223 ciclistas

Los parajes de la sierra de Arteaga fueron conquistados por un total de 223 ciclistas que participaron en la UCI Gravel World Series 2026, evento avalado por la Unión Internacional de Ciclistas.

Antonio Cepeda Licón, director del Inedec, fue parte de la ceremonia de premiación, donde se reconoció a los mejores del serial mundial que, a su vez, recibieron manga de campeones nacionales y con boleto asegurado para el Campeonato Mundial de Ciclismo Gravel a efectuarse en Australia.

Dominio mexicano se mostró en la prueba de Gran Fondo a 132 kilómetros de distancia en la categoría Élite Varonil, donde Ulises Castillo se quedó con la cima del podio al completar el trayecto en 4 horas, 16 minutos y 15 segundos; seguido de José Antonio Prieto y Ángel Camacho; segundo y tercer lugar, respectivamente.

Mientras que en la Elite Femenil, Ana Barrera se quedó con el primer sitio tras llegar a la meta en 5 horas, 8 minutos y 1 segundo; el segundo sitio fue para Sara Roel, en tanto que el tercer lugar le correspondió a Fabiola Tucci.

Durante esta competencia también hubo pruebas de medio fondo a 85 kilómetros y fue ride a 32 kilómetros, siendo la primera ocasión que Coahuila alberga un evento internacional de ciclismo Gravel, que buscará posicionarse en el calendario anual de la UCI. (El Heraldo de Saltillo)