Reportan que el ‘R5’ fue abatido en Michoacán; EU lo buscaba

Ciudad de México.- Luis Enrique Barragán Chávez, “R5”, jefe de sicarios del Cártel de Los Reyes, facción de Cárteles Unidos, habría sido abatido durante un operativo de fuerzas federales y estatales en Michoacán, de acuerdo con reportes preliminares.

Fuentes estatales aseguraron a Grupo REFORMA que el sicario fue abatido, pero que serán las autoridades federales las que informen sobre el hecho de manera oficial.

Sin embargo, el gobernador morenista, Alfonso Ramírez Bedolla, solo precisó la mañana de este lunes que en la región cercana a Jalisco se realizó un operativo, pero que sería la Fiscalía General del Estado (FGE) la que informaría los detalles.

“Confirmamos que hay un operativo, despliegue importante en la zona, tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional, como de nuestra Guardia Civil, Guardia Nacional, y este operativo se llevó a cabo en Los Reyes, están por confirmar información de un enfrentamiento y estamos a la espera de informe oficial”, explicó.

Dicho operativo se realizó casi un mes después de que el líder del Cártel de los Reyes, Alfonso Fernández Magallón, “Poncho La Quiruingua”, provocará en la misma zona bloqueos carreteros e incendios de vehículos.

A ese detenido el pasado 1 de agosto lo ubican autoridades federales como aliado de Juan José Farías Álvarez, “El Abuelo”, presunto líder del Cártel de Tepalcatepec.

En el caso de Barragán Chávez, autoridades de Estados Unidos ofrecen desde agosto de 2025 una recompensa de hasta 3 millones de dólares por información que lleve a su captura, al considerarlo parte de una organización terrorista extranjera.

La institución estadounidense aseguró que las actividades de narcotráfico de Cárteles Unidos, incluida del Cártel de Los Reyes, comenzó en 2019 en Knoxville, Tennessee, cuando tras un accidente automovilístico local se recuperó una cantidad sustancial de metanfetamina, y luego una orden de allanamiento en Atlanta, Georgia, lo que provocó el aseguramiento de más droga sintética.

“El HSI (Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional, por sus siglas en inglés), rastreó el tráfico de metanfetamina, cocaína, fentanilo y cocaína hasta México y Barragán”, se explicó.

“El HSI determinó que Barragán utilizó las ganancias de la venta de estos narcóticos ilegales en Estados Unidos para financiar operaciones de combate contra el CJNG y la proyección de poder en su área de control en Michoacán. Las ganancias del narcotráfico se utilizaron para adquirir armas pequeñas en Estados Unidos, contratar combatientes locales y mercenarios colombianos, y adquirir armamento pesado como minas terrestres, fusiles calibre .50, vehículos blindados y el uso de drones lanzadores de bombas.

“Barragán estuvo al frente de estas operaciones de combate, convirtiéndose en un conocido sicario y líder militar, trabajando estrechamente con otros elementos de Cárteles Unidos”. (AGENCIA REFORMA)