«Seminaristas en familia», la apuesta de la Diócesis de Saltillo por formar más sacerdotes

El padre y promotor vocacional, Daniel Rodríguez, indicó que este modelo garantiza que sus participantes ingresen al Seminario para continuar con su formación religiosa

Para fortalecer la formación de jóvenes que tienen inquietud por la vida sacerdotal y favorecer su permanencia en el proceso vocacional, la Diócesis de Saltillo impulsa el modelo «Seminaristas en Familia», mediante el cual los adolescentes y jóvenes reciben acompañamiento desde sus hogares antes de incorporarse formalmente al Seminario.

El padre y promotor vocacional, Daniel Rodríguez García, destacó que este esquema ha mostrado resultados favorables, particularmente en el ingreso de los jóvenes al Seminario y en su perseverancia durante el proceso de formación. Explicó que, a diferencia de quienes participan únicamente en el preseminario, los integrantes de «Seminaristas en Familia» presentan un mayor compromiso con su vocación.

«Sí es clara la diferencia porque quienes han sido Seminaristas en Familia, sí o sí llegan para entrar al Seminario el día inicial, el día que se les convoca. Algunos otros son aceptados en el preseminario, pero no todos llegan, pero sí puedo decir que todos los seminaristas en familia llegan y, en general, hay un mejor índice de perseverancia», comentó.

Rodríguez García señaló que uno de los principales beneficios de este modelo es que involucra directamente a los padres de familia, quienes reciben orientación para comprender y acompañar de mejor manera las inquietudes vocacionales de sus hijos. «Lo veo más notorio en que las familias entienden más, comprenden más, saben cómo ayudar a su hijo, entonces el joven tiene un contexto más favorable para responder y eso obviamente que ha ido dando muestras de que es algo benéfico para el proceso de los muchachos», afirmó.

Como parte del acompañamiento, los padres de familia tienen la oportunidad de acudir al Seminario para convivir con los formadores, conocer las instalaciones y plantear sus dudas e inquietudes. A su vez, los adolescentes que forman parte del programa reciben visitas mensuales en sus propios hogares por parte del promotor vocacional, quien dialoga con ellos y sus padres para dar seguimiento a su proceso.

Convocatoria en puerta

El Seminario Diocesano de Saltillo abrirá el próximo 19 de septiembre de este 2026 un nuevo proceso vocacional dirigido a adolescentes a partir de los 13 años que tengan inquietud por conocer y discernir la posibilidad de una vocación sacerdotal.

«Estamos convocando a los jóvenes a que se animen, a que se acerquen a este proceso vocacional y también ofreciendo acompañamiento a las familias para quienes tienen dudas, inquietudes», señaló. Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse al teléfono 844 344 1885. (OMAR SOTO)