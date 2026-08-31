Arranca Manolo programa de útiles escolares gratis para 500 mil alumnos

Inicia el gobernador el ciclo escolar de manera simultánea en los 38 municipios; además entregan obras en escuelas de todas las regiones por 400 millones de pesos

Desde la capital del Estado, el gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó la ceremonia de arranque de ciclo escolar 2026-2027, evento que se llevó a cabo de manera simultánea en los 38 municipios de Coahuila, en donde regresan a clases más de 623 mil alumnos en más de tres mil 550 escuelas públicas de educación básica de todo el estado.

«Ahora sí, ya todas y todos los alumnos de Coahuila están de regreso a clases. Les deseo lo mejor en este ciclo escolar 26-27. Hoy estuvimos en Saltillo en la escuela Apolonio M. Avilés, entregando simbólicamente más de 400 millones de pesos en obra educativa que construimos en todo el Estado y detonando el gran programa de Útiles Escolares Gratis para más de 500 mil alumnos de educación básica.

Así como aquí, integrantes de nuestro equipo nos apoyaron encabezando un evento similar en todos los municipios de Coahuila. Vamos a seguir trabajando en equipo por la educación de quienes son el presente y futuro de esta tierra bendita», destacó el gobernador.

En este arranque de ciclo escolar, se entregan más de 521 mil paquetes de útiles escolares; más de cuatro millones de libros de texto gratuitos; más de 90 mil uniformes y tenis escolares a estudiantes de escuelas rurales y de escuelas urbanos marginadas; todo ello con inversión superior a los 162 millones de pesos.

En esta ceremonia, el gobernador de Coahuila informó que en las próximas semanas hará el anuncio del programa más grande que se ha hecho en la historia de Coahuila de techumbres para las escuelas de todas las regiones de la entidad.

“Hoy mandamos un mensaje de unidad, un mensaje de trabajo en equipo y un mensaje de solidaridad en el tema educativo de Coahuila”, expresó Manolo Jiménez.

Dijo que en Coahuila se trabaja en equipo por el bien de la educación de nuestros hijos y nuestros nietos, al reiterar que para su Gobierno la educación es la herramienta más poderosa que se le puede dar a nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes para que puedan salir adelante.

Destacó que como parte de la estrategia Impulso Educativo, en Coahuila se tienen programas de becas para apoyar a miles de alumnos entre los gobiernos municipales el Gobierno Estatal y el Gobierno Federal; además de programas como el de transporte gratuito, programas de apoyos especiales, becas para que mujeres de todas las edades cursen su preparatoria y su universidad, entre muchos otros.

Jiménez Salinas reiteró todo el apoyo y compromiso de su administración en el tema de educación y en el tema de desarrollo económico, para seguir atrayendo más y mejores inversiones que brinden a las y los jóvenes mejores oportunidades de crecimiento.

“Por eso, vamos a seguir apostando a la educación con todo; vamos a seguir invirtiendo a través de la estrategia Impulso Educativo miles de millones de pesos en el tema de educación y, haciendo equipo con las alcaldesas y alcaldes de todo el Estado, lo vamos a fortalecer”, señaló Manolo Jiménez.

Emanuel Garza Fishburn, secretario de Educación en el Estado, expresó que esta política representa un respaldo directo a nuestras familias y contribuye a que siga también el bienestar y desarrollo de nuestras niñas, niños y adolescentes del estado.

Informó que como parte del paquete de infraestructura educativa de 2025 en donde se invirtieron más de 400 millones de pesos en todo el estado, este día se entrega en esta escuela una obra de infraestructura educativa con una inversión de más de 39 millones de pesos en beneficio de 660 estudiantes. De ellos, 550 son de la secundaria y 110 del bachillerato que opera en el turno respectivo.

Estos trabajos incluyeron la rehabilitación de 21 aulas didácticas, la construcción de dos edificios, una superficie de 700 metros cuadrados para el laboratorio multifuncional, para el área administrativa, taller, aula y además un alto techo estructural y cancha de luces múltiples; plaza física, estacionamiento, acceso principal al área de bachillerato, redes eléctricas, hidráulicas y sanitarias.

Por su parte, Javier Díaz González, alcalde de Saltillo, mencionó que invertir en la educación, es invertir en el futuro de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

“Cada esfuerzo que hacemos hoy para fortalecer su formación, se traduce en más oportunidades para construir el futuro que queremos para nuestra ciudad y para nuestro estado”, expresó.

Reiteró que desde Saltillo, se suman a la estrategia educativa del gobernador Manolo Jiménez, para mejorar la calidad de vida de las y los estudiantes con programas estratégicos que benefician a ellos y sus familias.

Acompañaron al gobernador en este arranque de ciclo escolar 2026-2027, Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila; Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila; Luz Elena Morales Núñez, diputada local; Gabriel Elizondo Pérez, senador de la República; Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo; Jorge Alberto Piñones Arsuaga, coordinador general de Mejora Coahuila; Julio Iván Long Hernández, director general del Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa.

Así como Ignacio Castillo Cárabes, subsecretario de Vinculación y Servicios Educativos; Everardo Padrón García, secretario general de la Sección 5; Arturo Díaz González, secretario general de la Sección 35; Isela Licerio Luevano, secretaria general de la Sección 38; Lesly Maricela Pruneda Rosas, directora de la Escuela Apolonio M. Avilés; Karely del Carmen Torres Hernández, alumna del plantel educativo; Diego Armando Marines Gallegos, alumno de educación primaria. (El Heraldo de Saltillo)