Alista Coahuila regulación para uso de celulares y redes sociales en escuelas

La Secretaría de Educación trabaja en los procedimientos que se aplicarán en la entidad, con base en los lineamientos generales que ha establecido la Secretaría de Educación Pública federal para atender este tema.

El titular de la Secretaría de Educación de Coahuila (SEDU), Emmanuel Garza Fishburn, dio a conocer que esa dependencia trabaja en los procedimientos que se aplicarán en la entidad para regular el uso en las escuelas de teléfonos celulares, y por consiguiente también el uso de las redes sociales en los planteles educativos, esto con base en los lineamientos generales que ha establecido la Secretaría de Educación Pública federal para atender este tema.

Recordó que de acuerdo con la SEP, entre los objetivos de esta nueva regulación están el uso de estas tecnologías únicamente bajo estricta supervisión y bajo fines educativos específicos, además el fomentar la interacción social real y el aprendizaje mediante dinámicas tradicionales sin la mediación de pantallas, así como también el vincular dichos lineamientos con estrategias para la protección emocional, el cuidado de la salud mental y la prevención del ciberacoso.

Señaló que para la elaboración de esta propuesta de regulación para la entidad, se trabajará de la mano con los padres de familia y los docentes

“Justo tuvimos reunión con el secretario Mario Delgado este viernes pasado, ya están ellos esbozando una propuesta de lineamientos generales para atender el tema del uso de dispositivos dentro de las escuelas, que es como que el alcance de esta intención. Están ahorita en revisión estos lineamientos, vamos a revisarlos durante esta semana, obviamente en consulta con los padres de familia y con las maestras y maestros para llegar a la mejor conclusión”, expuso.

“Esto obviamente es atribución del Gobierno Federal, el emitir este tipo de lineamientos, pero estaremos yo creo que muy ciertos en que tendremos también la discrecionalidad en cada estado de hacer las adecuaciones necesarias”, agregó.

Destacó que la principal afectación que genera el uso de celulares en las escuelas consiste en la reducción de la capacidad para enfocar la atención de las y los estudiantes en las tareas académicas, al estar expuestos los alumnos a contenidos que generan múltiples estímulos cerebrales.

“Ésta generación de dopamina como consecuencia de esos estímulos trae consigo una reducción en la capacidad de atención de los alumnos tiene una afectación directa. Otra afectación es el abuso de redes para temas de acoso escolar, de bullying. Sí es algo que nos preocupa, es un llamado a toda la sociedad, a toda la ciudadanía de que estemos muy atentos tanto al uso de dispositivos como de redes sociales”, manifestó el secretario. (ÁNGEL AGUILAR)

EL SECRETARIO DE Educación recordó que de acuerdo con la SEP, entre los objetivos de esta nueva regulación están el uso de estas tecnologías únicamente bajo estricta supervisión y bajo fines educativos específicos