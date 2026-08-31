Continuarán operativos del municipio para poner orden en antros y bares de Saltillo: alcalde

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dijo que ha dado la instrucción a la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como también a otras dependencias municipales para reforzar la vigilancia en antros y bares de esta capital mediante operativos realizados en estos establecimientos, a fin de garantizar que operen bajo las regulaciones necesarias y prevenir la comisión de diferentes ilícitos al interior de los mismos.

Recordó que este fin de semana se realizaron dichos operativos en varios lugares donde además de participar elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana acudió también personal de las direcciones de Desarrollo Urbano así como de Protección Civil y del departamento de Alcoholes.

De acuerdo con la Comisaría de Seguridad, estas acciones resultaron en la clausura del bar denominado “Arizona”, que se localiza al sur de la ciudad, así como también de dos personas detenidas en el bar “Sayulita”, ubicado en Venustiano Carranza por posesión de enervantes, además de expedirse notificaciones a los bares de nombres “Mil Amores”, “La Pispireta” y “La Saltillense” para actualizar sus documentos.

“Hemos reforzado mucho los operativos en antros, en bares, no solamente en el centro histórico sino también en diferentes sectores de nuestra comunidad. Ustedes han visto que se ha multado, se ha clausurado, se ha notificado y vamos a seguir incrementando este tipo de operativos”, expuso el alcalde.

“Claro que pueden estar abiertos estos lugares, claro que la gente puede salir a divertirse, es normal y especialmente en una ciudad tan segura como es Saltillo, lo único que se busca es que podamos tener orden en ese sentido y poder tener una mejor comunidad”, puntualizó. (ÁNGEL AGUILAR)