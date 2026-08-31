Confirma Manolo visita a Coahuila de Claudia Sheinbaum para presentar su informe en la entidad

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, confirmó que en los próximos días se espera la visita a la entidad de la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, quien al igual que en el resto de los estados del país, vendrá a presentar su informe regional ante las y los coahuilenses.

Dijo tener conocimiento de que será un informe por cada estado el que presentará Claudia Sheinbaum, luego del informe oficial que presentará este martes 1 de Septiembre en la Ciudad de México, por lo que en ese sentido se está en espera de conocer la fecha y lugar en que tendrá verificativo la presentación de este informe regional.

“(La presidenta) va a hacer una gira de los eventos para replicar su informe, tengo entendido que es uno por estado y seguramente la recibiremos en las próximas semanas aquí en Coahuila”, manifestó el gobernador.

Además, Manolo Jiménez mencionó que este martes acudirá a la capital del país para acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum en la presentación de su segundo informe.

“Por ahí vamos a estar acompañando a la presidenta y esperemos que a la brevedad se puedan arrancar los compromisos presidenciales, o se puedan concretar. Hemos trabajado de manera coordinada, ha habido comunicación, seguimos abiertos para seguir trabajando juntos, haciendo equipo y vamos a estar acompañándola este martes”, puntualizó. (ÁNGEL AGUILAR)