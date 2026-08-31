Acelera Javier Díaz la seguridad vial; delimita carriles de Presidente Cárdenas

Refuerza “Aquí Andamos” limpieza y deshierbe en el bulevar Luis Donaldo Colosio

Para continuar con la construcción de una ciudad con vialidades más seguras, ordenadas y funcionales, el alcalde Javier Díaz González mantiene la atención a la infraestructura de la capital de Coahuila.

Cuadrillas del programa “Aquí Andamos” llevaron a cabo trabajos de delimitación de los carriles centrales de la avenida Presidente Cárdenas, con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad vial para peatones y automovilistas.

El alcalde Javier Díaz señaló que la aplicación y renovación de la señalización favorece un tránsito más ordenado y ayuda a prevenir riesgos entre la población.

En paralelo y con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Gobierno de Saltillo reforzó la limpieza integral y el deshierbe del camellón central del bulevar Luis Donaldo Colosio, en el tramo entre los bulevares Fundadores y Eulalio Gutiérrez Treviño.

En este punto, las brigadas municipales realizaron el retiro de maleza y desechos acumulados, a fin de mantener en condiciones adecuadas esta vialidad.

El alcalde Javier Díaz González estableció como una de las prioridades de su administración mantener una atención permanente de las vialidades y espacios públicos, por lo que las cuadrillas de “Aquí Andamos” trabajan de manera continua en los sectores sur, poniente, oriente, norte y centro de Saltillo. (El Heraldo de Saltillo)