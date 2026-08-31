Continúa programa “Tómala Cochino”; detiene Comisaría a hombre por tirar escombro en la vía pública

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, a través de la Policía Ambiental, informó sobre la detención de un hombre que fue sorprendido cuando tiraba escombro a la orilla de un arroyo de la colonia Loma Linda.

El alcalde Javier Díaz González implementó la campaña “Tómala Cochino” y ha dado la instrucción de cero tolerancia a quien tire basura y escombro en la vía pública.

Elementos de la Policía Ambiental de Saltillo se encontraban en un recorrido de prevención y vigilancia por la colonia Loma Linda cuando, entre las calles Cactimex y Anacua, observaron a una persona que tiraba desechos desde un camión de volteo.

Enseguida, la Policía Ambiental detuvo al probable responsable, Carlos Eduardo “N”, de 22 años, quien fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, junto con el camión de volteo marca International.

Por su parte, Jessica Martínez Terrazas, titular de la Policía Ambiental, reafirmó su compromiso de trabajar de forma permanente en el programa “Tómala Cochino”.

“Nuestro alcalde Javier Díaz nos ha instruido a no bajar la guardia, que la ciudadanía sepa que tirar basura o escombro no solo es un incumplimiento a la ley, sino que además es una acción que daña al medio ambiente”, agregó Martínez Terrazas.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a reportar a quienes detecten tirando basura en calles, avenidas, lotes baldíos, arroyos o cualquier espacio público, al teléfono 844-414-11-14 para la atención de la autoridad correspondiente. (El Heraldo de Saltillo)