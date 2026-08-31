Invitan en Saltillo a kermés pet friendly a beneficio de perros rescatados

La actividad se realizará el sábado 12 de septiembre de este 2026, de 11 de la mañana a 5 de la tarde, con lotería mexicana, venta de snacks, mercadito de expositores, feria de adopciones y recolección de alimento

Con el objetivo de recaudar recursos y apoyar a perros rescatados de las calles, se llevará a cabo en Saltillo una kermés «pet friendly», organizada con la participación de la Fundación «Ayudando Naricitas sin Hogar», Rescate Perruno, De Tin Marín y el Hospital Veterinario Lucan.

Ana Belén García Cepeda, directora de la Fundación «Ayudando Naricitas sin Hogar», invitó a las familias saltillenses a participar en esta actividad que se desarrollará el próximo sábado 12 de septiembre de este 2026, en un horario de 11:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. El evento tendrá como sede el Hospital Veterinario Lucan, ubicado en Luis Echeverría 1582, en la colonia Guanajuato Oriente, por lo que los organizadores hicieron un llamado a las familias a acudir con sus mascotas y sumarse a esta causa en favor de los animales que requieren apoyo.

«Tendremos venta a beneficio, habrá una lotería, diferentes actividades y recolección de alimento a favor de nuestros compañeros de Rescate Perruno; los esperamos por ahí, el sábado 12 de septiembre», indicó.

La kermés contará con diversas actividades para las familias y sus mascotas, entre ellas una lotería mexicana, venta de snacks, un mercadito de expositores y una feria de adopciones, además de espacios para que los asistentes puedan acudir acompañados de sus animales de compañía.

También se contempla la realización de actividades como «Pinta yesitos con tu mascota», así como regalos, sorteos y otras sorpresas para los asistentes. Como parte de la jornada, se invita a la ciudadanía a realizar donaciones de alimento para contribuir al cuidado de los perros rescatados. (OMAR SOTO)