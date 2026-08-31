En México, el 90% de los homicidios quedan impunes; en Coahuila, se resuelve el 100%

De 2015 a la fecha más de 37 mil mujeres en México han sido víctimas de feminicidio pero el 90% de los casos permanece en la impunidad; además, de los 27 mil 989 homicidios ocurridos en 2025 en el país, solo en el 10.2% hay personas detenidas. En contraste, en Coahuila este año se han resuelto el 100% de los homicidios dolosos.

Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), informó hace unos días que de 2015 a la fecha más de 37 mil mujeres han sido víctimas de muertes violentas en México, 90 por ciento de las cuales siguen impunes, por lo que hizo un exhortó al Congreso de la Unión a concretar una legislación general que obligue a investigar con perspectiva de género y que incluya la reparación del daño.

Estas declaraciones las hizo durante la inauguración de las Mesas de Diálogo para el Análisis y Propuestas de la Ley General para Prevenir Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, organizadas por el Senado de la República.

Por su parte, el ex comisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas, escribió un artículo en el que expuso que, si tomamos como referencia las cifras que publicó el INEGI el pasado 3 de agosto de 2026 en materia de muertes por homicidio, que para 2025 ascendieron a 27 mil 989, y las comparamos con las puestas a disposición ante el Ministerio Público por el mismo delito que sumaron apenas 2 mil 869, se puede llegar a la conclusión de que solo el 10.2% de los homicidios dolosos cometidos a nivel nacional terminaron con detenidos, quedando en la impunidad casi el 90% de este tipo de delitos.

Rosas cita como fuente al comunicado de prensa del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal 2026 del INEGI, que de acuerdo con el ex comisionado, además presenta una menor cifra de puestas a disposición de personas ante el Ministerio Público en 2025, ya que en el 2024 el número de este tipo de acciones fue de 4 mil 416 de un total de 33 mil 550 muertes por homicidio, es decir solo un 13.1% del total de casos.

En contraste, aquí en Coahuila el fiscal Federico Fernández Montañez publicó este lunes los resultados acumulados hasta el 30 de agosto de 2026 en materia de homicidios dolosos, destacando que de los 56 casos que se han presentado este año, el 100% han sido resueltos ya, y en cada caso hay personas detenidas. (El Heraldo de Saltillo)