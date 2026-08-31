Rehabilita Javier Díaz más vialidades en El Toreo

Atiende Gobierno Municipal tramos de carpeta asfáltica en diferentes sectores de Saltillo

Para continuar con la mejora de la movilidad y seguridad vial en Saltillo, el alcalde Javier Díaz González intensificó las jornadas de rehabilitación de vialidades en las que se presentaban puntos deteriorados de la carpeta asfáltica.

Como parte de estas acciones, cuadrillas de “Aquí Andamos” realizaron trabajos de rehabilitación de diversos tramos de pavimento deteriorado en calles de la colonia El Toreo, con lo que se atendieron zonas que presentaban mayor desgaste debido al alto flujo vehicular.

De manera simultánea, el Ayuntamiento de Saltillo realizó trabajos similares en distintos puntos del bulevar Centenario de Torreón, con el propósito de contribuir a una circulación más segura y eficiente en este sector de la ciudad.

Estos trabajos se extendieron a la calle Carlos Santana, donde se rehabilitaron distintos tramos de pavimento dañado sobre esta vialidad, que comunica a las y los habitantes de diversas colonias, como Isabel Amalia, Gustavo Espinoza Mireles, Antonio Cárdenas y Azteca, entre otras.

Javier Díaz González informó que estos trabajos se intensificarán en los diferentes sectores de la ciudad, a fin de construir una ciudad con mejor movilidad y calles más seguras; además, recordó el Chat Bot “Saltillo Fácil”, al 844-160-08-08, con el que se puede reportar deterioro en las vialidades. (El Heraldo de Saltillo)