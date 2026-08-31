México y Arizona State University formalizan una alianza binacional para fortalecer el ecosistema de semiconductores

El acuerdo desarrollará proyectos conjuntos de formación, tecnología y vinculación entre academia, gobierno e industria, aprovechando la experiencia de ASU y las capacidades de México

Tempe, Arizona.- El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, y el presidente de Arizona State University (ASU), Michael M. Crow, firmaron un memorando de entendimiento para formalizar la cooperación binacional orientada a impulsar el sector de semiconductores de América del Norte.

Durante una ceremonia que reunió a líderes empresariales, académicos y funcionarios de ambos lados de la frontera, los dos líderes acordaron establecer un marco de colaboración de largo plazo mediante el cual México y ASU aprovecharán sus recursos y capacidades para fortalecer el ecosistema de semiconductores en la región.

“Al final del día, para que América del Norte pueda competir a nivel global, México, Estados Unidos y Canadá tienen que trabajar juntos en todos los niveles. Tenemos que trabajar juntos en el desarrollo de capital humano, el desarrollo tecnológico, la manufactura, la seguridad de las cadenas de suministro y colaborar de todas las formas posibles para aprovechar plenamente todos los recursos de América del Norte. Tenemos tres grandes democracias, podemos hacer cualquier cosa, solo tenemos que encontrar la manera de hacer que las cosas funcionen.” señaló Crow durante la ceremonia.

“ASU ejemplifica la manera en que las universidades conectan la ciencia, la industria y el gobierno en torno a una visión nacional y regional compartida de futuro”, afirmó Ebrard, y destacó el trabajo que la universidad desarrolla en materia de semiconductores como un modelo para que América del Norte articule el talento, la tecnología y las alianzas necesarias para producir en esta región las tecnologías que requiere. “Esto es importante para nuestra región, nuestros hijos y nuestro futuro como nación. Nos necesitamos y queremos estar juntos. Lo vamos a hacer.” agregó.

ASU mantiene desde hace años un compromiso con el progreso de América del Norte mediante su colaboración con universidades mexicanas y socios gubernamentales, señaló Crow.

Recientemente ASU desarrolló cursos especializados para apoyar al sector, entre ellos English for the Semiconductor Industry, Introduction to Microelectronics and Nanoelectronics y Law for the Semiconductor Industry, explicó Paola Hidalgo, assistant vice president for Mexico relations de Arizona State University. En colaboración con universidades mexicanas, ASU inscribió a más de 30,000 estudiantes provenientes de todos los estados de México.

“Además, Fulton Schools of Engineering de ASU implementó el programa Diversifying Semiconductor Supply Chain en marzo pasado, con el apoyo del Departamento de Estado de Estados Unidos. Este programa ofrece capacitación en ensamblaje, pruebas y empaquetado de semiconductores. Desde marzo, la escuela de ingeniería atiende a cientos de estudiantes.” señaló Paola.

El trabajo previo se construyó a partir de un memorando de entendimiento firmado en 2022 por Crow y Esteban Moctezuma Barragán, entonces embajador de México en Estados Unidos. ASU y la Secretaría de Economía de México trabajarán conjuntamente para definir proyectos específicos en el marco del nuevo acuerdo, de acuerdo con sus respectivas funciones y los recursos disponibles. (Información de Arizona State University)