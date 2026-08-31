Pega regreso a clases al bolsillo; familias enfrentan altos costos por uniformes en Ramos Arizpe

El regreso a clases no sólo representa volver a las aulas, sino también un importante desembolso para madres y padres de familia que, previo al inicio del nuevo ciclo escolar, deben hacer frente a la compra de uniformes, útiles, calzado y otros artículos necesarios para que sus hijas e hijos puedan presentarse a la escuela.

Este lunes, a unas horas del regreso a clases, una larga fila de padres de familia se formó afuera de local Uniformes Escolares Tesahi, establecimiento ubicado en la calle Morelos #1023, en la colonia Jardín de Ramos Arizpe, donde decenas de personas esperaron para adquirir las prendas requeridas por los planteles educativos.

Sin embargo, entre quienes aguardaban su turno, una de las principales preocupaciones fue el costo que representa completar los uniformes, particularmente para aquellas familias que tienen dos o más hijos en edad escolar.

De acuerdo con los precios disponibles en el establecimiento, para Jardín de Niños, en tallas de la 6 a la 12, el uniforme deportivo alcanza los 990 pesos y el uniforme diario los 570, por lo que adquirir ambos representa un desembolso de mil 560 pesos por alumno.

Para Primaria, tomando como referencia la talla 12, el uniforme deportivo tiene un precio de mil 150 pesos, mientras que el diario cuesta 520 pesos, sumando mil 670 pesos.

El gasto aumenta para el nivel Secundaria. En talla 32, el uniforme deportivo alcanza los mil 460 pesos y el diario los 770, es decir, una familia necesita destinar 2 mil 230 pesos únicamente para contar con ambos uniformes.

A estas cantidades todavía se deben agregar otros gastos propios del regreso a clases, como zapatos o tenis, mochila, útiles escolares, artículos de papelería y, dependiendo del plantel, prendas o materiales adicionales.

Mientras esperaba en la fila, Nadia Espinoza, madre de familia, señaló que estos gastos representan un esfuerzo considerable para la economía del hogar, especialmente porque se concentran en unos cuantos días.

“Sí es un gasto fuerte porque no solamente es el uniforme. También tenemos que comprar zapatos, tenis, útiles y todo lo que les van pidiendo. Como padres hacemos el esfuerzo porque queremos que nuestros hijos regresen bien a la escuela, pero sí son cantidades que se sienten mucho en el bolsillo”, expresó.

Por su parte, Raúl Sifuentes consideró que la situación se complica cuando en una misma familia hay más de un estudiante, ya que el presupuesto necesario puede multiplicarse rápidamente.

“Cuando tienes dos o tres hijos ya no estamos hablando de mil o dos mil pesos. Se va juntando todo y es difícil sacar el gasto de una sola vez. Uno busca la manera de completar porque los niños necesitan sus uniformes, pero definitivamente cada regreso a clases es más pesado económicamente”, comentó.

Mónica Lumbreras señaló que muchas familias deben organizar con anticipación sus ingresos o sacrificar otros gastos para cumplir con lo necesario antes del inicio de clases.

“Queremos que nuestros hijos lleguen con todo lo que necesitan y que tengan un regreso digno, pero hay ocasiones en que el dinero simplemente no alcanza para comprar todo al mismo tiempo. Hay que ir priorizando y buscando de dónde ajustar para poder completar”, manifestó.

La presencia de numerosas familias afuera del establecimiento reflejó la carrera de último momento para tener listas las prendas escolares, pero también una preocupación compartida: enfrentar un gasto que, dependiendo del nivel educativo y del número de hijos, puede representar varios miles de pesos. (EDUARDO SERNA)