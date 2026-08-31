Renovará EMAS la tubería de la Avenida Panorámica

Nicanor Aguirre Flores informó que la intervención permitirá retirar de operación una tubería de asbesto que supera los 50 años de antigüedad

La Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento (EMAS) de Ramos Arizpe iniciará durante septiembre trabajos en la Avenida Panorámica, vialidad ubicada entre las colonias Guanajuato de Arriba y Guanajuato de Abajo, al oriente de la ciudad, donde serán sustituidos más de 200 metros de una antigua línea de conducción de agua potable que durante años ha registrado constantes fugas.

Nicanor Aguirre Flores, gerente de EMAS, informó que la intervención permitirá retirar de operación una tubería de asbesto que supera los 50 años de antigüedad y que, debido al paso del tiempo, las condiciones del terreno y el tránsito vehicular de la zona, presenta un deterioro considerable.

“En el tema de la avenida Panorámica hemos tenido bastantes fugas; es una línea muy antigua que tenemos que sustituir por tubería nueva y de mayor resistencia. Actualmente tenemos un tubo de asbesto de aproximadamente 60 años y con el paso del tiempo se ha ido dañando, lo que ha provocado fugas, grietas y hundimientos en la carpeta asfáltica”, explicó.

Señaló que las reparaciones realizadas históricamente en este punto han permitido mantener el servicio; sin embargo, las condiciones actuales de la infraestructura hacen necesaria una solución de fondo para evitar continuar interviniendo constantemente la misma línea. Para ello, EMAS ya cuenta con un nuevo trazo mediante el cual se instalará tubería de tipo PVC de tres pulgadas cédula 40, con la intención de mejorar la conducción del agua y reducir considerablemente el riesgo de nuevas fugas.

Explicó que modificar el recorrido de la línea también resulta necesario debido a que, con el crecimiento urbano registrado a lo largo de los años, algunas viviendas, patios y otras construcciones quedaron ubicados sobre la infraestructura hidráulica existente, complicando las labores de mantenimiento.

“Ya hicimos algunas inspecciones. Hay viviendas al lado del cerro que cuentan con fosas sépticas y algunas que no. Estamos en pláticas con Desarrollo Urbano y ya se notificó a algunos vecinos para revisar el tema, porque en esa zona no contamos con red de drenaje”, agregó. (EDUARDO SERNA)