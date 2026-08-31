Buscan en Saltillo prevenir violencia en el noviazgo a través de charlas en escuelas

El programa está dirigido a estudiantes de secundarias y preparatorias y se brinda de manera gratuita; planteles interesados pueden solicitar información a través de las redes sociales del Instituto Municipal de la Juventud

El Instituto Municipal de la Juventud (IMJUVE) de Saltillo ofrece charlas gratuitas en secundarias y preparatorias de la ciudad, con el objetivo de prevenir la violencia en el noviazgo entre adolescentes y jóvenes.

Durante estas pláticas se abordan temas relacionados con las diferentes manifestaciones de violencia dentro de una relación, como los celos, el control, las agresiones verbales, las amenazas y otras conductas que pueden afectar la integridad y bienestar de la pareja.

La dependencia local busca que los estudiantes aprendan a identificar señales de alerta y cuenten con herramientas para establecer relaciones saludables, basadas en el respeto, la comunicación y la igualdad, evitando normalizar comportamientos violentos.

Los directivos y docentes de los planteles educativos interesados en llevar este programa a sus escuelas pueden solicitar informes a través de las redes sociales oficiales del Instituto Municipal de la Juventud de Saltillo, donde recibirán información sobre el procedimiento para acceder a las charlas sin costo.

«Para las conferencias de noviazgo sin violencia ya tenemos muchas escuelas en la agenda, la violencia nunca discrimina ni edades ni género, entonces lo que buscamos es empezar a permear este tema de cómo vivir un desarrollo integral libre en nuestras juventudes y sabemos que en la secundaria y en la preparatoria empiezan esta etapa de noviazgo y es por eso que queremos incentivar un noviazgo respetuoso en las juventudes de nuestro municipio», indicó Abraham Ramírez Espinoza, titular del IMJUVE. (OMAR SOTO)