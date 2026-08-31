Seguirá el trabajo conjunto entre diputados para sacar adelante los temas importantes de la entidad: Luz Elena

La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila, Luz Elena Morales Núñez, dijo que durante el último período ordinario de la LXIII Legislatura que iniciará este martes, se continuará impulsando al interior de ese órgano de gobierno una agenda legislativa conjunta que permita en lo que resta de 2026 sacar adelante aquellos temas de importancia para la entidad, en equipo con las diputadas y diputados de las diferentes fracciones.

Recordó que desde el inicio de esta legislatura se estableció la puesta en marcha de esta agenda legislativa conjunta por ejes temáticos, lo que permitió hacer más efectivo el trabajo de las legisladoras y los legisladores de Coahuila para beneficio de los habitantes de todo el estado, además de destacar que la implementación de esta metodología representa algo histórico, al ser la primera vez en la entidad que se ha puesto en marcha este tipo de colaboración institucional.

Dijo también que este lunes tomó parte con las y los legisladores que conforman la Junta de Gobierno en la reunión previa en la que se definió la inscripción en el orden del día de los diferentes puntos a tratar en esta primera sesión del segundo período ordinario de 2026.

“Siempre en los últimos períodos del año, este período ordinario en particular, vienen cargados de muchas cosas, con todo el tema de los presupuestos y leyes de ingresos que ya se empezaron a trabajar por parte de la diputada Beatriz Fraustro que por ciento ha hecho una gran labor al frente del Congreso y sin duda continuaremos haciendo equipo, vendrán cosas muy buenas a partir de este martes”, expuso.

“Definitivamente yo creo que hemos trabajado muy bien como legislatura en estos poco más de dos años y medio, ya lo que queda para cumplir los tres, y ha sido con mucho respeto, con cordialidad y sobre todo viendo y anteponiendo los intereses de las y los coahuilenses, aquellos temas que son de fundamental importancia para el estado”, agregó Luz Elena Morales. (ÁNGEL AGUILAR)

ESTE MARTES Inicia el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de Coahuila.