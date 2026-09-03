Vuelca tráiler cargado de cerveza en la Saltillo-Torreón; se registra rapiña

Un lesionado y cuantiosos daños materiales dejó la volcadura de un tráiler cargado con cajas de cerveza, registrada la mañana de este jueves sobre la autopista de cuota Saltillo-Torreón.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 25, donde el operador de la pesada unidad perdió el control y terminó volcado a un costado de la carpeta asfáltica. De manera preliminar, las autoridades señalaron que el percance pudo haber sido provocado por el exceso de velocidad.

El conductor fue valorado por personal médico y presentó únicamente una lesión en uno de sus brazos, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Elementos de la Guardia Nacional implementaron labores de abanderamiento para prevenir otro accidente y realizaron el peritaje correspondiente, mientras el operador esperaba el arribo de personal de su compañía aseguradora.

Tras la volcadura, parte de la mercancía quedó esparcida a un costado de la autopista, situación que fue aprovechada por algunas personas que acudieron al sitio para llevarse cajas de cerveza, registrándose actos de rapiña.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar con precisión las causas del accidente y deslindar responsabilidades. (El Heraldo de Saltillo)