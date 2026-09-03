Hay pocos datos sobre la condición en que operan pipas de gas en Saltillo: Protección Civil

Regulación de estas unidades está a cargo de una dependencia federal, se buscará acuerdo para inspeccionar y certificar el buen estado de esas unidades, señala Francisco Martínez

El titular de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Saltillo, Francisco Martínez Ávalos, dijo que buscará llegar a un acuerdo con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente del Gobierno Federal (ASEA), encargada de regular la operación de las pipas encargadas de la distribución de gas LP en domicilios y establecimientos comerciales, con el objetivo de que se permita a esa dependencia municipal llevar a cabo la inspección de esas unidades y garantizar que estén en buenas condiciones para ofrecer ese servicio.

Luego de las explosiones provocadas presuntamente por pipas distribuidoras de gas LP en un domicilio ubicado en un fraccionamiento privado de esta capital y en un local de comida ubicado sobre el bulevar Venustiano Carranza, el funcionario reconoció que a nivel local se cuenta con poca información sobre el estado en que se encuentran estos carro tanques, ya que las compañías propietarias de los mismos no ofrecen esta información al municipio, precisamente por ser dicha regulación de competencia federal.

“El tema de la regulación de las unidades auto tanques para distribución de gas en todo el país es de competencia federal. Como circulan en nuestra ciudad buscaremos un acuerdo formal con ellos, con la ASEA, que es la dependencia federal que regula el movimiento de este tipo de autotanques. Vamos a buscar con ellos como ya lo hicimos con la CONAGUA para notificar a quienes viven en zonas de riesgo de encharcamientos o inundaciones cerca de arroyos, que también son de competencia federal”, expuso.

“No hay datos precisos sobre el número de unidades porque insisto, se registran ante esa dependencia federal, es como otros rubros en los que no tenemos tampoco competencia como municipio, por eso no nos informan a nosotros. Se les piden las bitácoras de mantenimiento a las empresas, algunas lo entregan, otras no, porque saben que no es competencia municipal”, agregó.

Mencionó que, de hecho, son únicamente 26 las unidades que han entregado sus bitácoras de mantenimiento, por lo que a través de la búsqueda de este acuerdo con la Federación se busca la capacidad de intervención por parte de Protección Civil en cualquier unidad en Saltillo, sea que tenga aquí la planta o en otros municipios aledaños.

“También entran unidades que vienen de Monterrey por contratos específicos a algunos de los negocios que hay y que consumen gas con tanque estacionario y esas también las registraríamos, todas las que entren a la ciudad para revisar si están en condiciones óptimas para trabajar aquí con seguridad”.

Por otro lado, recordó que en todo lo referente al manejo de gas, incluso los planes de prevención de accidentes que se registran ante el estado, se exige que lleven un peritaje de gas que se realiza anualmente para revisar las instalaciones, e hizo la recomendación a los ciudadanos que siempre manejen cuidadosamente todos los temas relacionados con el gas, tanto en los domicilios como en cualquier negocio que tenga necesidad de ese combustible.

“La recomendación que hemos estado haciendo es que toda la gente que ocupe la instalación de un equipo de gas siempre lo haga con personal certificado para que tengan la garantía de que ese equipo va a funcionar correctamente y no va a estar expuesto a un accidente. La mayoría de las compañías gaseras disponen de personal calificado que puede ir a revisar, sabemos que este servicio tiene cobro y en ocasiones la gente quiere ahorrarse ese cobro, contrata a alguna persona no certificada y eso puede llevar a accidentes”.

“En cuanto a tanques que ya tienen mucho tiempo, prácticamente a diario recibimos algún reporte sobre fugas, acude personal de Bomberos, revisa el tanque y cuando tiene porosidad es retirado a descargarlo en algún lugar fuera de riesgo y después ya se deposita para su disposición final en lugares adecuados”, manifestó Martínez Ávalos. (ÁNGEL AGUILAR)