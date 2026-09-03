Llevará Museo de las Aves cine mexicano gratis a Saltillo durante septiembre

El ciclo «Anidando Cine» contempla cuatro funciones gratuitas de películas dirigidas por Luis Buñuel, Guillermo del Toro, Arturo Ripstein y Alejandro González Iñárritu

El Museo de las Aves de México (Musave), en Saltillo, ofrecerá durante septiembre de este 2026, una alternativa cultural para los amantes del séptimo arte, con la proyección gratuita de cuatro películas representativas del cine mexicano como parte del ciclo «Anidando Cine».

Las funciones se llevarán a cabo en el auditorio del recinto los días 9, 17, 23 y 30 de septiembre, todas a las 5 de la tarde, con entrada libre a través de pases de cortesía disponibles en taquillas del Museo y sitios como Flor y Canela y Café Victoria, y teniendo como sede el auditorio de este recinto cultural que se ubica en Hidalgo y Bolívar número 151, Zona Centro.

El programa arrancará el miércoles 9 de septiembre con «Los olvidados», película dirigida por Luis Buñuel y estrenada en 1950, considerada una de las obras fundamentales de la cinematografía mexicana. Posteriormente, el jueves 17 se proyectará «Cronos», producción de 1993 dirigida por Guillermo del Toro.

Para el miércoles 23 de septiembre se tiene programada «El castillo de la pureza», cinta dirigida por Arturo Ripstein y estrenada en 1972, mientras que el ciclo concluirá el miércoles 30 con «Amores perros», película dirigida por Alejandro González Iñárritu.

La directora del Musave, Sofía Strozzi Guerra, señaló que «Anidando Cine: Ciclo de Cine Mexicano» busca acercar al público a una selección de producciones que forman parte de la historia y la cultura cinematográfica de México, reuniendo en esta ocasión películas estrenadas entre 1950 y el año 2000.

«Invitarlos a este Ciclo de Cine en el Museo de las Aves de México, va a ser todo el mes de septiembre. Pueden entrar desde las 4:30 de la tarde para tener su lugar, una vez que esté lleno ya no se podrá dar acceso a más personas, ya que es con cupo limitado», remarcó. (OMAR SOTO)