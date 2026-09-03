Invita Gobierno de Saltillo a participar en el Medio Maratón Monclova 2026

La competencia se realizará el próximo 18 de octubre con distancias de 3K, 7K y 21K

El Gobierno de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, invita a las y los saltillenses, así como a corredores de la región, a participar en el Medio Maratón Monclova 2026, que se llevará a cabo el próximo domingo 18 de octubre, en punto de las 6:30 de la mañana, en la ciudad de Monclova, Coahuila.

A través de la Dirección de Turismo de Saltillo, encabezada por Lydia María González Rodríguez, el Gobierno Municipal extiende la invitación a quienes disfrutan de las actividades deportivas y buscan participar en una competencia que reunirá a corredores de diferentes municipios y estados.

En rueda de prensa, Lydia María González destacó la gran colaboración entre municipios, el gobierno de Manolo Jiménez Salinas, así como iniciativa privada y sociedad, para la realización de eventos de esta magnitud.

A su vez, Juan Elizalde, representante de Turismo y del Comité de Medio Maratón de Monclova, informó que el evento tendrá como punto de salida y meta el Estadio Kickapoo Lucky Eagle, donde los participantes podrán elegir entre tres modalidades: 3 kilómetros, 7 kilómetros y 21 kilómetros, correspondientes al Medio Maratón.

Refirió que uno de los principales atractivos de esta competencia será su bolsa de premios superior a los 500 mil pesos, además de la oportunidad de formar parte de una de las principales justas deportivas que se desarrollarán en la región durante este año.

Cyndi Huerta Ríos, de Marketing y Relaciones Públicas del Comité Medio Maratón de Monclova, señaló que el cupo estará limitado a 2 mil 500 corredores, por lo que hizo un llamado a las personas interesadas a realizar oportunamente su inscripción y consultar las bases y requisitos de participación.

Refirió que las inscripciones y bases del Medio Maratón Monclova 2026 se encuentran disponibles a través del sitio oficial del Medio Maratón Monclova y de la plataforma Boletópolis.

Por su parte, Miguel López Pérez, representante de la secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos, Cristina Amezcua González, destacó que este tipo de eventos representan una oportunidad para fortalecer la convivencia regional, promover la actividad física y generar movilidad turística entre las ciudades de Coahuila.

En esta rueda de prensa estuvieron también presentes Isidoro García Reyes, presidente de Canirac Coahuila; Raúl Rodarte Leos, director ejecutivo de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo; Ulises Calderón, en representación de Antonio Cepeda Licón, titular del Instituto Estatal del Deporte; Daniel Morales, director de Deportes en Monclova; Octavio Grimaldo Ibarra, director de Desarrollo Social de Monclova. (El Heraldo de Saltillo)