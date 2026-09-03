Desarrolla la UAdeC IA para proteger la salud mental de médicos residentes

«Emodaily» es prototipo de Inteligencia Artificial que busca detectar oportunamente períodos de desregulación emocional en médicos residentes y ofrecer herramientas para el manejo de sus emociones, mediante técnicas como mindfulness

En favor de la salud mental de médicos residentes y la detección oportuna de síntomas relacionados con ansiedad, depresión y desregulación emocional, investigadores de la Universidad Autónoma de Coahuila desarrollan «Emodaily», una herramienta basada en Inteligencia Artificial (IA).

El proyecto es encabezado por la doctora Valeria Soto Mendoza, profesora investigadora del Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas (CIMA) de la UA de C, y fue financiado por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT), a través del Fondo destinado a la investigación FONCYT.

La investigación inició en 2025 y se enfocó en estudiar la desregulación emocional de residentes médicos de instituciones de salud de Coahuila, con la intención de identificar señales que permitan intervenir antes de que los problemas de salud mental puedan agravarse.

«La idea fue estudiar la desregulación emocional de residentes médicos de instituciones de salud del estado de Coahuila. La idea fue cómo estar un paso antes de cuestiones de suicidios, ansiedad, depresión, cómo todo eso poderlo detectar de forma oportuna», explicó Soto Mendoza.

El proceso

La investigadora detalló que, como parte del proyecto, se desarrolló un modelo de IA capaz de analizar información y predecir períodos de desregulación emocional. Para ello, se recopilaron datos mediante relojes inteligentes utilizados por residentes de primer año durante sus jornadas laborales.

«Con los datos se construye el modelo de IA, que es un entrenamiento que se hace basado en datos, en datos este reales», señaló.

Los participantes utilizaron durante aproximadamente dos semanas dispositivos Amazfit Active 2, de grado comercial, con los que se obtuvieron variables biométricas como ritmo cardíaco, calidad del sueño y actividad física.

Además de los datos biométricos, los residentes respondieron cuestionarios e instrumentos psicológicos para determinar los niveles de ansiedad, depresión y desregulación emocional.

En el estudio participaron inicialmente 66 personas; sin embargo, para la construcción del modelo de IA se utilizaron finalmente los datos de 25 participantes, debido principalmente a pérdidas de información y registros incompletos propios de un estudio realizado en condiciones de vida cotidiana.

«Uno de los retos es que no teníamos datos, a lo mejor hay datos o bases de datos ya existentes, pero están para otros países», comentó la investigadora.

La recolección se realizó en el Hospital General de Saltillo, el Hospital General de Monclova, el Hospital Materno Infantil y el Centro Estatal de Salud Mental (CESAME).

Los resultados

Los resultados permitieron identificar variaciones importantes en los niveles de ansiedad, depresión y desregulación emocional entre los participantes, además de diferencias relacionadas con las especialidades médicas.

«Había casos de especialidades como con mucho nivel de estrés y depresión, por ejemplo, pediatría», indicó Soto Mendoza.

La herramienta se encuentra en etapa de prototipo y todavía requiere una mayor cantidad de datos para conseguir un modelo predictivo más robusto. La entrevistada por El Heraldo de Saltillo explicó que el modelo alcanzó una métrica de predicción de alrededor de 65 por ciento, aunque el objetivo sería elevar su desempeño hasta aproximadamente 80 por ciento mediante una mayor recopilación de información y pruebas con distintos métodos.

«Sin embargo, pues comparado con los modelos que se utilizan en psicología obtuvimos mejores eh métricas en cuanto a la predicción y el análisis del comportamiento de las personas», detalló.

Una app para ayudar

La intención es que, en una siguiente etapa, la tecnología pueda convertirse en una aplicación digital o app enfocada en el seguimiento de la salud emocional de los residentes, con recomendaciones personalizadas y canales de atención especializada.

«Si pasamos al proceso de transferencia y de generación de un producto final podría ser una aplicación enfocada a la salud mental, para el seguimiento de la salud, de las emociones y de la regulación emocional», externó.

Uno de los productos que ya se generaron dentro de la investigación es una guía dirigida a médicos residentes, que contempla estrategias de autorregulación mediante técnicas de mindfulness y terapia psicológica, con recomendaciones para identificar las emociones y actuar ante situaciones de ansiedad o frustración.

«Esa es la que se va a transferir al usuario final, que sería la Subsecretaría de Atención de la Salud de la Secretaría de Salud de Coahuila, ellos decidirán utilizarla», agregó.

Mientras continúa el desarrollo de una posible aplicación, también se contempla la creación de un portal web que permita a los residentes registrar información sobre su estado emocional y recibir orientación cotidiana durante periodos de frustración o estrés.

Para Soto Mendoza, el proyecto demuestra que la investigación científica puede trascender los espacios académicos y convertirse en herramientas concretas para atender problemáticas sociales.

«Podemos salirnos de este cubículo y de las aulas y tratar de llevar todo este conocimiento técnico y de investigación hacia hechos reales con los protocolos, con la guía, cosas que les puedan ayudar a los residentes, en este caso a mejorar y al menos estar conscientes de esa salud mental, que es muy importante porque ellos son los que nos atienden a nosotros, son los que te operan, son los que nos cuidan y cuidar a los que nos cuidan es importante», finalizó. (OMAR SOTO)