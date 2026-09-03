Prevenir y mitigar impacto de “El Niño” en sector agropecuario, busca Raúl Onofre

En sesión ordinaria y mediante punto de acuerdo, el diputado Raúl Onofre Contreras exhortó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) del gobierno federal a que, en coordinación con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), fortalezca y adecue programas, acciones e instrumentos de apoyo dirigidos al sector agropecuario, ante posibles efectos del fenómeno natural “El Niño”, a fin de prevenir y mitigar posibles impactos en cultivos, ganadería y la disponibilidad y uso eficiente del agua.

La presencia del fenómeno climático El Niño puede modificar patrones de temperatura y precipitación en distintas regiones del país, lo que favorece periodos de sequía más prolongados, lluvias intensas en lapsos cortos, ondas de calor, heladas atípicas y otros eventos extremos que dificultan la planeación de ciclos productivos, y aumentan la vulnerabilidad de actividades agropecuarias, informó Raúl Onofre Contreras.

Según el diputado, en ese sentido, resulta indispensable fortalecer mecanismos de prevención, atención y apoyo ante posibles efectos del fenómeno, particularmente frente a los escenarios de intensidad previstos por el Servicio Meteorológico Nacional para el periodo 2026-2027.

Esta situación adquiere especial relevancia en Coahuila, entidad que presenta amplias zonas áridas y semiáridas, donde la disponibilidad y aprovechamiento eficiente del agua constituyen factores determinantes para la productividad del campo, dijo Raúl Onofre.

Las variaciones en las condiciones meteorológicas han alterado los patrones de producción en las últimas dos décadas, obligando a las y los productores a modificar sus calendarios de trabajo y adoptar medidas extraordinarias para proteger sus cultivos y al ganado, señaló Onofre Contreras.

De acuerdo con el diputado, la Sader y el INECC han colaborado previamente en acciones relacionadas con el cambio climático y el sector agropecuario. A partir de estos antecedentes, resulta fundamental fortalecer la coordinación entre ambas instancias, a fin de aprovechar la información y los conocimientos técnicos disponibles para fortalecer y, en su caso, adecuar programas y acciones de apoyo al sector agropecuario, ante posibles efectos de El Niño.

Así mismo, es importante contemplar de manera prioritaria a las y los pequeños y medianos productores, quienes cuentan con menores capacidades para absorber pérdidas derivadas de fenómenos climáticos adversos y, en muchos casos, tienen un acceso más limitado a tecnología, financiamiento, seguros, infraestructura y asistencia técnica, resaltó Raúl Onofre Contreras. (El Heraldo de Saltillo)