Ramos Arizpe rehabilita Plaza Texcoco para devolverla a las familias

Espacios públicos en buenas condiciones generan convivencia, identidad y una vida comunitaria más activa

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe rehabilita la Plaza Texcoco con trabajos de pintura, mantenimiento de juegos infantiles, bancas y diferentes áreas de uso común, como parte de las acciones para mejorar los espacios que forman parte de la vida cotidiana de las colonias.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que la intervención de plazas públicas tiene un propósito que va más allá de mejorar su imagen, pues contar con lugares dignos y funcionales genera condiciones para que niñas y niños salgan a jugar, los jóvenes practiquen deporte y las familias encuentren nuevamente espacios para compartir fuera de casa.

“Una plaza puede parecer solamente un espacio con bancas, juegos o una cancha, pero para una colonia significa mucho más. Es donde los niños hacen amigos, donde los vecinos se conocen y donde una familia puede pasar una tarde sin tener que gastar dinero. Queremos que la ciudad también ofrezca esos lugares para vivirla y disfrutarla”, expresó.

En Plaza Texcoco se realizaron labores de pintura y mantenimiento general en bancas y estructuras, así como atención a los juegos infantiles y áreas destinadas a la convivencia y recreación. El espacio cuenta además con cancha deportiva, aparatos para ejercitarse, andadores, luminarias y áreas arboladas.

Gutiérrez Merino destacó que mantener en buenas condiciones estos puntos de encuentro también contribuye a que exista una mayor presencia de las propias familias en el entorno y a construir comunidades donde los habitantes conocen, utilizan y cuidan aquello que comparten.

El alcalde agregó que la intención de su administración es que las mejoras lleguen tanto a los grandes espacios de la ciudad como a las plazas ubicadas dentro de las colonias, debido a que son estas últimas las que acompañan diariamente la vida de miles de ramosarizpenses. (El Heraldo de Saltillo)