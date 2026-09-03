Industriales destacan a Ramos Arizpe como un destino estratégico y seguro

Resaltan ubicación, estabilidad y apoyo institucional como factores clave para su expansión en el municipio

Directivos de la empresa QSMX destacaron a Ramos Arizpe como un municipio estratégico, seguro y con condiciones favorables para el crecimiento industrial, al señalar que la ubicación, la estabilidad y el acompañamiento institucional han sido determinantes para su expansión.

Luego de la inauguración de sus nuevas instalaciones, con una inversión superior a los 180 millones de pesos y más de 350 empleos, la directora de la planta, Lorena Díaz Celestino, y el fundador de la empresa, Roberto Espinosa Castañeda, coincidieron en que el municipio ofrece un entorno de confianza para invertir y consolidar proyectos de largo plazo.

La directora señaló que en Ramos Arizpe han encontrado un ecosistema industrial sólido y colaborativo.

«En Ramos hemos encontrado muy buenas empresas como GM, Motherson, Magna, todos ellos nos han abierto las puertas gracias a las recomendaciones de otros clientes», expresó.

Destacó además el respaldo recibido por parte de las autoridades para concretar el crecimiento de la empresa: «Hemos tenido mucho soporte por parte del gobierno, bolsas de trabajo, apoyos económicos, impulsar a las empresas, esta nueva apertura de nuestras instalaciones; sí tenemos todo el apoyo».

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino en distintas ocasiones ha señalado que la seguridad y el desarrollo urbano del municipio son factores en los que se trabaja permanentemente y de ahí que hay una comunicación permanente con todas y todos los industriales de Ramos Arizpe.

Entorno para crecer a mediano y largo plazo

Por su parte, el fundador de la empresa, Roberto Espinosa Castañeda, subrayó que Ramos Arizpe reúne condiciones que facilitan la operación y la vinculación con la industria automotriz a nivel nacional e internacional.

«La verdad es que es una ciudad que te pone todo de una manera que sí ayuda, aquí están todos los proveedores de las principales manufactureras de vehículos de México y Estados Unidos», afirmó.

Señaló que la posición geográfica y la seguridad de la región permiten proyectar un crecimiento sostenido: «Es una posición estratégica tanto geográficamente como también en el tema de seguridad, es una región que te permite trabajar, que la gente llegue a su trabajo sin eventualidad, en donde en el corto y mediano plazo sí se puede crecer».

Finalmente, destacó la estabilidad que ofrece Coahuila frente a contextos de incertidumbre: «Además, independientemente de la inestabilidad que pueda haber a nivel nacional o internacional, yo considero que este estado y esta región cuenta con más estabilidad y más certeza de todos los proyectos». (El Heraldo de Saltillo)