Presenta UA de C amplia cartelera cultural para el mes de septiembre

La Universidad Autónoma de Coahuila a través de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural, invita a la comunidad universitaria de las Unidades Sureste, Norte y Laguna, así como al público en general a disfrutar de las actividades culturales programadas durante el mes de septiembre 2026.

La Unidad Sureste contará con una extensa programación que inicio el miércoles 2 de septiembre a las 19:00 horas con el Concierto de Percusiones “Ritmos en el Desierto”, en el que participaron alumnos de la Escuela Superior de Música, en la Sala “Carmen Aguirre de Fuentes”.

El jueves 3 de septiembre a las 19:00 horas se inaugurará una Exposición de Cerámica, con la participación de Rafael Yáñez y Mariela Gutiérrez, en el Recinto del Patrimonio Cultural Universitario; simultáneamente comenzará el Ciclo de Cine Mexicano “Época de Oro”, que continuará los días 10, 17 y 24 de septiembre, a las 19:00 horas, en el Recinto Cultural Universitario “Aurora Morales de López”.

Además, se ofrecerá un Taller de Arte Sabatino, impartido por el Mtro. Juan Antonio Peña, las personas interesadas pueden solicitar informes a través del WhatsApp (844) 105 51 34.

El martes 8 de septiembre a las 9:00 horas se presentará la exposición itinerante “Joyas de la Pinacoteca”, en la Sala de Usos Múltiples del Instituto de Ciencias y Humanidades “Lic. Salvador González Lobo”, mientras que a las 10:00 horas se llevará a cabo la presentación del libro “La inútil belleza”, de Christian Luna, en el Auditorio de la Facultad de Ciencias, Educación y Humanidades.

Como parte de los festejos por el décimo aniversario de la Infoteca Campus Arteaga, el miércoles 9 de septiembre a las 11:00 horas se ofrecerá un Concierto de Música Mexicana a cargo de la Banda de Música del Estado de Coahuila; ese mismo día, a las 19:00 horas, alumnos de la Escuela Superior de Música participarán en un Concierto de Música de Cámara en la Sala “Carmen Aguirre de Fuentes”.

El jueves 10 de septiembre a las 10:00 horas, en la explanada de Camporredondo, se realizará un Remate de Libros de las colecciones editadas por la UAdeC a través de la DPC. Posteriormente, a las 17:00 horas, tendrá lugar el Desfile de Bienvenida a los nuevos “Lobos 2026”, que iniciará en el Campo de Béisbol Ramón Mendoza de la Unidad Camporredondo.

El jueves 17 de septiembre a las 20:00 horas, podrás disfrutar del concierto “Un siglo de música mexicana”, presentado por el Coro Universitario Lobo y Ópera de Coahuila, en la Explanada de Rectoría; el evento es gratuito y abierto a toda la familia.

La programación continua el miércoles 23 de septiembre a las 19:00 horas con un Concierto Mexicano, a cargo de Marco Antonio Guzmán Pedraza y alumnos de la Escuela Superior de Música, en la Sala “Carmen Aguirre de Fuentes”; el jueves 24 de septiembre se presentará nuevamente la obra de danza contemporánea “Devorar nuestros días”, con Luis Javier Alvarado, Vanessa Dávila y Damián Cavazos, en el Auditorio del “Ágora Carolina” de la Universidad Carolina.

En el Campus Arteaga, se ofrecerá el Concierto de Clavecín “El Clave bien temperado – Integral, Parte III”, a las 12:00 horas en el Auditorio de la Escuela Superior de Música; además el 25 de septiembre el Encuentro de Fotografía, Cine e Innovación Visual Sony Be Alpha Coahuila 2026, a las 12:00 horas en el Salón Centenario de la Facultad de Artes Plásticas “Prof. Rubén Herrera”.

Como parte del Tercer Festival de Piano “Gerardo González”, el lunes 28 de septiembre a las 13:00 horas, se realizará un recital de piano con la participación del Mtro. Martín Alcocer en el Auditorio de la Escuela Superior de Música Campus Arteaga.

El martes 29 de septiembre a las 19:00 horas, el Centro Cultural Casa Purcell será sede de la Ponencia-Recital “Sonatas y música mexicana”, presentada por maestros de la Academia de Piano de la Escuela Superior de Música.

En el marco del Tercer Festival de Piano “Gerardo González”, el miércoles 30 de septiembre a las 19:00 horas en el Auditorio de la Escuela Superior de Música, Campus Arteaga, habrá un Recital de Piano con la participación del Mtro. Aarón Abinadí Martínez Hernández; a la misma hora se llevará a cabo el Concierto de Ganadores del Tercer Concurso Interno de Piano “Gerardo González” en la Sala “Carmen Aguirre de Fuentes”.

En la Unidad Norte, las actividades iniciarán con el Taller de Lectura “Lobitos Lectores”, que se realizará los miércoles 2, 9, 23 y 30 de septiembre a las 12:00 horas, en la Sala Audiovisual de la Escuela de Bachilleres “Prof. Ladislao Farías Campos”; así como el jueves 3 de septiembre, a las 10:30 horas, se llevará a cabo el Concurso de Canto “Voces con Historia”, también en la Sala Audiovisual de este plantel.

Los días 4 y 5 de septiembre, a las 17:00 y 20:00 horas, el Teatro de Cámara “César Luna Lastra” recibirá la producción “¡Que Plantón!”, comedia musical de Memo Méndez y Marina del Campo, presentada por la UAdeC, la Coordinación Unidad Norte, el Teatro de la Ciudad “Raúl Flores Canelo” y el grupo de teatro Stage Lab, la entrada será libre.

Como parte de las actividades alusivas a las fiestas patrias, el jueves 11 de septiembre a las 10:00 horas se realizará el Concurso de Personificación de Héroes de la Independencia “Vive la Historia y Grito de Independencia” en la Escuela de Bachilleres “Prof. Ladislao Farías Campos”.

El jueves 18 de septiembre a las 20:00 horas se presentará la obra de danza contemporánea “Devorar nuestros días”, con la participación de Luis Javier Alvarado, Vanessa Dávila y Damián Cavazos en el Teatro de Cámara “César Luna Lastra”.

En la Unidad Laguna, la programación contempla el Concierto con la Camerata de Coahuila, el jueves 3 de septiembre a las 10:00 horas, en el Auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración; el miércoles 9 de septiembre a las 11:00 horas, el Mtro. Ángel Reyna encabezará la visita guiada “De la mano del arte”, en la Galería de Difusión Cultural de la Unidad Laguna.

Para los interesados en las expresiones audiovisuales, el jueves 17 de septiembre a las 10:00 horas se desarrollará el Encuentro de Fotografía, Cine e Innovación Visual Sony Be Alpha Coahuila 2026, en el Centro Cultural “Braulio Fernández Aguirre”; ese mismo día será la presentación del libro “Los abducidos”, con la participación de Alfredo Castro Muñoz, a las 11:00 horas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Las actividades de septiembre concluirán en esta Unidad con la visita guiada “De la mano del norte”, a cargo de Marian Venegas y Gabriela Herrera, el martes 29 de septiembre a las 11:00 horas, en la Infoteca “León Felipe”.

La UAdeC invita a escuchar los martes del mes, 8, 22, y 29 a las 16:00 horas, el programa de radio “Salvaguarda” por Radio Universidad en el 104.1 F.M. en Saltillo y 89.5 F.M. en Torreón o por internet www.uadec.mx/radio con temas de patrimonio cultural en voz de expertos, investigadores y profesionales del tema; así como todos los jueves del mes, a las 12:00 horas, escucha el programa de la Coordinación de Unidad Sureste “Lobos al Aire”.

Para más información de todas estas actividades, llamar a los teléfonos (844) 410 2362 y (844) 410 2482, en el Facebook “DpcUAdeC”, en el Instagram @dpcuadec o en las instalaciones de la Coordinación de Difusión y Patrimonio Cultural ubicadas en Edificio “F” de la Unidad Camporredondo, Saltillo, Coahuila.

En la Unidad Norte al teléfono (866) 649 60 30 y en redes sociales: www.facebook.com/CUN.UADEC; en la Unidad Laguna al 871 729 32 01 y en redes sociales www.facebook.com/UAdeCUL. (El Heraldo de Saltillo)