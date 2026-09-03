Con desfile y una gran fiesta dan la bienvenida a estudiantes de la UAdeC Unidad Laguna

Torreón, Coahuila.- Estudiantes de nuevo ingreso de la Universidad Autónoma de Coahuila de la Unidad Laguna, desfilaron con algarabía y entusiasmo hasta Ciudad Universitaria, esto con motivo de su bienvenida a la máxima casa de estudios.

El contingente estuvo encabezado por el rector, Octavio Pimentel Martínez, el coordinador de Unidad Laguna, Omar Rojas Zapata, funcionariado, directores, escolta, banda de guerra y comunidad estudiantil de 21 Escuelas, Facultades e Institutos, quienes recorrieron las principales calles aledañas a Ciudad Universitaria Campus Torreón.

El Rector acompañado por las y los directores de planteles universitarios, recibió al contingente de alumnas y alumnos en la explanada del Centro Cultural “Braulio Fernández Aguirre”, donde fue colocado un templete y pantalla para iniciar la fiesta protocolaria y de bienvenida.

En su mensaje, Pimentel Martínez, les afirmó a los nuevos universitarios que están por iniciar una de las mejores etapas de sus vidas, la de ser y hacer universidad, por lo que los exhortó a disfrutar del semestre y a estudiar con entusiasmo para cerrar con éxito el 2026.

Agregó que, la UA de C cuenta con las y los mejores directores y con ellos, trabajando en equipo y en conjunto con sus estudiantes y docentes, la Autónoma de Coahuila es la mejor universidad de México.

Posteriormente, la fiesta continuó para los universitarios, quienes disfrutaron del evento con la música en vivo de la Sonora Universitaria de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) y DJ, en una sana convivencia.

Cabe señalar que este evento tiene como significado celebrar y dar la bienvenida a estudiantes que recién ingresan a la Universidad Autónoma de Coahuila, la cual les brindará una educación de calidad que los preparará para en un futuro enfrentar los desafíos del mercado laboral. (El Heraldo de Saltillo)