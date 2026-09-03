En Coahuila, anuncian “Gran Venta Nocturna” para regularizar placas con 50 por ciento de descuento

La campaña se llevará del 17 al 19 de septiembre de este 2026, con un descuento del 50 por ciento sobre el total del adeudo en derechos de control vehicular y atención extendida en las recaudaciones locales

Para incentivar la regularización de vehículos y brindar un estímulo a los contribuyentes, el Gobierno de Coahuila anunció la “Gran Venta Nocturna Fiestas Patrias”, que ofrecerá un 50 por ciento de descuento sobre el total del adeudo en derechos de control vehicular durante los días 17, 18 y 19 de septiembre de este 2026.

José María Morales Padilla, administrador fiscal de Coahuila, explicó que el beneficio será aplicable a distintos sectores de contribuyentes, por lo que podrán aprovecharlo tanto personas físicas como morales, además de propietarios de motocicletas y unidades de transporte y servicio público.

“El 17, 18 y 19 de septiembre tendremos una venta nocturna del mes patrio, en donde todo lo referente a placas, derechos de control vehicular tendrá un descuento del 50 por ciento sobre el total del adeudo”, señaló.

El funcionario destacó que las recaudaciones locales ampliarán su horario de atención durante los tres días de la promoción, permaneciendo abiertas desde las 9 de la mañana y hasta las 11:59 de la noche, con el propósito de facilitar que un mayor número de ciudadanos pueda realizar su trámite.

Quienes prefieran efectuar el procedimiento desde casa podrán hacerlo en línea las 24 horas a través del portal pagafacil.gob.mx, mediante la generación de los formatos correspondientes.

Morales Padilla precisó que incluso será posible imprimir los formatos durante los días de la promoción y efectuar el pago posteriormente, pues los documentos generados los días 17, 18 y 19 de septiembre podrán pagarse hasta el 30 de septiembre.

“Es una promoción importante, es una promoción interesante, es un estímulo que no se había generado y que buscamos que la gente de Coahuila, que las personas puedan apoyar este programa y obviamente ponerse al corriente en cuanto a sus derechos de control vehicular”, afirmó.

De esta manera, la campaña busca ofrecer una alternativa para que los contribuyentes con adeudos puedan regularizar su situación aprovechando el descuento especial, ya sea mediante atención presencial en las recaudaciones locales o a través de los mecanismos digitales habilitados por la Administración Fiscal de Coahuila. (OMAR SOTO)