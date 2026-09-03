Sheinbaum atribuye a disputa familiar multihomicidio de músico de Camilo Séptimo

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el multihomicidio ocurrido en Zona Esmeralda, en el Municipio de Atizapán, fue debido a una disputa entre la familia integrante de la banda de rock “Camilo Séptimo” con la del agresor.

“Ya está, ya hay detenidos, y ya se conocen también las causas de una disputa que tenía la familia con otra familia, incluso ya salió en los medios una publicación”, comentó Sheinbaum en conferencia mañanera.

La mañana de este jueves, en Palacio Nacional, la mandataria federal brindó sus condolencias a los familiares y dijo que Gobierno del Estado de México y la Segob brindarán apoyo.

“En efecto, una situación muy triste, lamentable. (…) Y se está apoyando a las familias por parte del Gobierno del Estado de México, y lo que podamos hacer desde Secretaría de Gobernación. Pero ya hay detenciones”, agregó.

Jonathan Meléndez, integrante de la banda de rock “Camilo Séptimo”, fue asesinado junto con su familia en Zona Esmeralda, en el Municipio de Atizapán.

El multihomicidio se registró en el domicilio donde vivía el músico, ubicado en el complejo residencial Gran Viure.

Las otras víctimas fueron su esposa Ana Paola, de 35 años de edad y estaba embarazada; su hija menor, de apenas 3 años; una joven de 21 años, quien se encargaba de las labores domésticas; y un perro que tenían de mascota.

El único sobreviviente fue el hijo mayor del músico, de 6 años, quien se escondió en una de las habitaciones.

Los informes de la Fiscalía de Justicia del Estado de México señalan que el homicida fue identificado como Diego Sebastián Rosen Ferlini, quien era socio de Jonathan.

De acuerdo con las primeras indagatorias, ambos ofrecían departamentos para estancias temporales a través de la plataforma Airbnb y tenían problemas derivados de la operación del negocio.

La tarde del martes, Diego Sebastián acudió a la vivienda del tecladista donde cometió el multihomicidio. (AGENCIA REFORMA)