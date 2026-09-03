Revisa Miguel Riquelme con el Colegio de Arquitectos los proyectos trazados para Torreón

Prioriza Torreón la planeación y el orden urbano

Torreón, Coahuila.- Como parte de las acciones de vinculación entre el Gobierno Municipal con las cámaras, organizaciones y asociaciones civiles, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís se reunió esta mañana con integrantes del Colegio de Arquitectos de la Comarca Lagunera, con quienes intercambió puntos de vista sobre los proyectos que están dando forma al presente y futuro de Torreón.

El alcalde intercambió con los integrantes del Colegio, encabezados por Mario Alberto Talamás Murra, puntos de vista sobre las obras y proyectos que hay para el municipio, como el Sistema Vial Revolución-Vasconcelos, el Distrito Revolución y en torno al Centro Histórico, entre otros.

Riquelme Solís dijo que los temas de obra pública, regeneración urbana y nuevos espacios, forman parte de una visión que debe responder tanto a las necesidades actuales, como a la ciudad que se quiere dejar para las siguientes generaciones.

En ese sentido, reiteró que la sustentabilidad, reglamentación, medio ambiente y movilidad, son algunos de los enfoques que se deben cuidar y trabajar de la mano con los gremios, con el objetivo de fomentar la calidad y la certeza en el ejercicio profesional de cada proyecto por ejecutar.

El edil resaltó que Torreón se construye con planeación, conocimiento y visión de futuro.

Estuvo también presente: el primer regidor Luis Jorge Cuerda Serna. (El Heraldo de Saltillo)