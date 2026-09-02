LAS PRIMERAS DE GABRIEL

Llegó filoso al Senado el coahuilense GABRIEL ELIZONDO PÉREZ, quien en su primera sesión presentó ni más ni menos que 17 propuestas legislativas, más de las que muchos de sus homólogos han presentado en los dos años que llevan en el cargo. Seguridad, salud mental, educación, economía y desarrollo social son algunos de los temas contemplados en sus propuestas, que incluyen tres iniciativas: la primera para la creación de un fondo federal para fortalecer a las instituciones de seguridad pública; una más para fortalecer la política pública en materia de salud mental para atender problemáticas como la ansiedad, la depresión, las adicciones y las conductas suicidas; y la tercera para garantizar la permanencia, reincorporación y conclusión de los estudios de mujeres jóvenes durante el embarazo y la maternidad. “No venimos al Senado solamente a ocupar un espacio, venimos a trabajar, a dar resultados por el bien de las familias de Coahuila y de nuestro México”, fueron sus palabras. Y se nota que así es.

CLAUDIA PINTA SU RAYA

En ecos del segundo informe presidencial, vaya información la que este miércoles dio a conocer el periodista RAMÓN ALBERTO GARZA. Según el director de Código Magenta, antes de salir a dar su mensaje, la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM habría sufrido una grave crisis de estrés que hizo necesario que un equipo de médicos acudiera a estabilizarla. Según el periodista regiomontano, Sheinbaum estuvo a punto de suspender la presentación de su informe, de tan mal que se encontraba.

Vaya usted a saber si eso es cierto o no. Ramón Alberto Garza se distingue por su seriedad y por la veracidad de la información que difunde, y además, nadie ha salido a desmentir el trascendido, lo cual lleva a pensar que, en efecto, es verídico.

BORRAN AL MESÍAS

Esa información puede quedar en el terreno de la especulación, pero de lo que si no hay duda es de que, a diferencia de su primer informe, en este segundo CLAUDIA SHEINBAUM no hizo una sola mención, ni por error ni por alusión, al nombre de su antecesor, el tan odiado y repudiado “mesías de Macuspana”. En su toma de posesión, hace dos años, y en su primer informe, hace uno, Sheinbaum se deshizo en elogios para LÓPEZ OBRADOR. En cambio el martes, ni tan siquiera se acordó de que existe. ¿Será que finalmente ya comenzó el deslinde con el tan cuestionado régimen del macuspano?

Otro indicio de que por ahí pudieran ir las cosas se dio en torno a la presencia, o más bien ausencia, del junior del bienestar, “ANDY” LÓPEZ BELTRÁN, quien en este segundo informe brilló por su ausencia. De acuerdo con Código Magenta, en la toma de posesión de Sheinbaum, “Andy” se sentó en la primera fila; en el primer informe lo mandaron a la quinta fila, junto con ADÁN AUGUSTO LÓPEZ, cuando ya comenzaban los múltiples escándalos protagonizados por este par de tabasqueños. Y ahora, en el informe del martes, ni siquiera lo invitaron.

Lo mejor que puede hacer Sheinbaum es deslindarse de López Obrador y su clan, que le heredaron a ella y a todos nosotros un país destruído, azotado por la violencia, con la mayor crisis de desaparecidos de la historia y con una deuda pública que duplica a la de todos los gobiernos anteriores, además de las obras faraónicas que no han servido para nada pero que sí nos cuestan miles de millones de pesos cada año. Pero además, a estas alturas Claudia Sheinbaum ya debería de haber entendido que nuestro socio comercial más importante son los Estados Unidos, y que nuestra economía depende en gran medida de nuestra relación con el vecino país. Si se sigue peleando con ellos en cada discurso que da y en cada “mañanera” que encabeza, tarde o temprano todos tendremos que pagar las consecuencias.

PASE DE LISTA

Hablando de doña Claudia, habrá que estar muy atentos a lo que ocurra el próximo domingo, cuando venga a Saltillo procedente de Monterrey para rendir, en el “Parque Las Maravillas”, su informe regional. Atentos a los anuncios que traiga para Coahuila, que es lo que más nos debe de importar. Atentos para ver si trae bajo la manga alguna solución para Altos Hornos de México y las miles de familias que siguen esperando su liquidación. Si ella quiere, la solución está en sus manos. Atentos a temas cómo el del gas “shale”, el de la prometida ampliación de la carretera Saltillo-Monclova, y porque no, las que tenemos pendientes, como la de “los Chorros” y la Saltillo-Monterrey.

Pero atentos también a las notas de color, como decimos los periodistas. Por ejemplo, ahora que viene la presidenta, ¿se irá a aparecer por fin en Coahuila el delegado del Bienestar, AMÉRICO VILLARREAL, después de meses de ausencia? Y si viene, ¿se dejará ver al lado de su esposa, CECILIA GUADIANA, después de que en múltiples ocasiones y eventos ella ha tenido que acudir sola ante la notoria ausencia del tamaulipeco? ¿Quién va a acompañar a la presidenta desde Monterrey hasta Saltillo? ¿Quién tendrá asiento en primera fila y quién no? Además del informe, ¿irá a tener alguna reunión privada, y en todo caso con quien? Todos esos detalles son importantes, sobre todo en vísperas de la elección federal intermedia del próximo año y la de alcaldes en Coahuila.

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