Con estreno de obra «Tras la Estrella», arrancan festejos por 90 aniversario del CIZ

La puesta en escena, presentada en el Teatro de la Ciudad, en Saltillo, retrata la historia, identidad y legado lasallista del Colegio Ignacio Zaragoza, que celebra nueve décadas de trayectoria educativa

Con el estreno de la obra de teatro «Tras la Estrella», el Colegio Ignacio Zaragoza (CIZ) de Saltillo dio inicio a los festejos por su 90 aniversario, celebración que reconoce nueve décadas de historia, formación e identidad lasallista.

La puesta en escena, presentada este miércoles en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, en Saltillo, retrata la historia, identidad y legado de este complejo educativo, así como la huella que la institución ha dejado en generaciones de estudiantes, docentes, padres de familia, exalumnos y colaboradores.

Durante el arranque de las actividades conmemorativas, Luis Arturo Dávila de León, director del CIZ, destacó que el Colegio representa mucho más que una institución educativa y subrayó el compromiso de mantener vigente la herencia de quienes han construido su historia.

«El Colegio Ignacio Zaragoza no es sólo una institución, es nuestra herencia viva, un proyecto que honramos hoy en memoria de quienes nos precedieron», expresó.

Dávila de León señaló que el ejemplo de entrega y fe de quienes estuvieron antes que las actuales generaciones representa un faro para el presente y una responsabilidad para continuar dejando huella en la educación de Saltillo y de México.

Asimismo, reconoció a exdirectores, ex coordinadores, ex maestros, integrantes de las mesas directivas, personal, alumnos, ex alumnos y padres de familia, a quienes consideró «los pilares de esta gran historia».

Finalmente, llamó a la comunidad lasallista a mantener el entusiasmo y a mirar hacia el futuro con la misma convicción que ha caracterizado al Colegio durante sus 90 años de historia.

«No es tiempo de retirarnos a las trincheras, hay que salir a seguir siendo luz, inspiración y propuesta. Impliquemos a los demás, contagiemos el entusiasmo y ayudemos a otros a descubrir La Salle como formador de nuevas generaciones», concluyó. (OMAR SOTO)