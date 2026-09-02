Lleva PRI Saltillo Mercadito a familias de la colonia Andalucía

Lalo Medrano destaca que estas acciones apoyan la economía familiar y mantienen al partido cerca de la gente

El PRI Saltillo llevó este miércoles su Mercadito a la colonia Andalucía, donde familias del sector tuvieron acceso a productos a bajo costo y diversos servicios para apoyar su economía.

El presidente del PRI Saltillo, Lalo Medrano, señaló que estas jornadas forman parte del trabajo que realiza el partido en territorio, con acciones que responden a necesidades cotidianas de las familias saltillenses.

“Sabemos que cada ahorro cuenta en los hogares. Por eso llevamos hasta las colonias productos y servicios que la gente utiliza todos los días, a precios accesibles y cerca de sus casas”, señaló.

Durante el Mercadito se ofrecieron frutas y verduras, tinacos, focos, productos de limpieza y lentes a bajo costo, además de asesoría jurídica, testamentos a precios accesibles, corte de cabello y chequeo de presión, entre otros servicios.

Medrano Aguirre destacó que, además de representar un apoyo para la economía familiar, estas jornadas permiten mantener un contacto directo con las y los saltillenses, conocer sus necesidades y continuar fortaleciendo el trabajo del PRI en las colonias.

“Para nosotros es importante estar en territorio, escuchar y trabajar cerca de la gente. Vamos a seguir recorriendo Saltillo y llevando acciones que sean útiles para las familias”, afirmó Lalo Medrano.

En la jornada participaron también Alfonso Figueroa Vicuña, Leonardo Jiménez, César Iván Moreno, Juan Carlos Villarreal, Nicolette Oceguera y Óscar Rincón, quienes acompañaron las actividades realizadas con las familias de la colonia Andalucía.

El PRI Saltillo continuará llevando el Mercadito a diferentes sectores de la ciudad como parte de sus acciones de cercanía y atención a la ciudadanía. (El Heraldo de Saltillo)