AVISO NOTARIAL

– – EL C. LICENCIADO GILBERTO GARZA VALDES, NOTARIO PUBLICO NUMERO SIETE (7) en ejercicio en el Distrito de Saltillo, con Oficio en calle La Madrid Número 1885, de la Colonia República Oriente, de esta ciudad, con fundamento en el Artículo 1126, del Código Procesal Civil vigente en el Estado, doy a conocer por medio de dos publicaciones que se harán de diez en diez días, que mediante Acta de fecha Diecinueve (19) de Agosto del año Dos Mil Veintiséis (2026) se inició Procedimiento Sucesorio Testamentario Extrajudicial a bienes del señor MARCO ANTONIO LOPEZ LOZANO, solicitado por la señora CECILIA TORRES HERNANDEZ, en su carácter de Única y Universal Heredera y Albacea, manifestando, que acepta la herencia con el carácter antes indicado, se reconoce así mismo su derecho hereditario y se acepta el cargo de Albacea protestando su fiel y legal desempeño, teniendo como domicilio en calle Badalona número 306, Fraccionamiento Portal de Aragón, de esta ciudad de Saltillo, Coahuila, Código Postal 25290; agregando que se va a proceder a formar el Inventario y Avalúo de los bienes de la herencia, se fijan las Dieciséis Horas (16:00 Hrs.) del día Viernes Veintitrés (23) del mes de Octubre del año Dos Mil Veintiséis (2026), para que tenga lugar la Junta de Herederos.- DOY FE.————————————————————

Saltillo, Coahuila, a 27 de Agosto del 2026.

LIC. GILBERTO GARZA VALDÉS.

NOTARIO PUBLICO No. 7