En los autos del expediente número 1795/2022, relativo al Juicio Especial Hipotecario, promovido por promovido por Irlanda Valdés Covarrubias, en contra de José Reyes Cedillo García el C. Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil con Especialización Hipotecaria del Distrito Judicial de Saltillo se dicto en auto de cinco de agosto de dos mil veintiséis…Por otra parte a señalarse las once horas del veinticuatro de septiembre del dos mil veintiséis (2026), para que tenga verificativo la audiencia de remate en primera almoneda, del inmueble ubicado casa habitación ubicada en Calle Hernán Cortes número 672, del lote 13, manzana T del Fraccionamiento Conquistadores de esta ciudad, con una superficie de 144.00 M2, con las siguientes medidas y colindancias, al norte mide 18.00 metros y colinda con el lote número 12, al sur mide 18.00 metros y colinda con el lote numero 14, al oriente mide 8.00 metros y colinda con calle Hernán Cortes, al poniente mide 8.00 metros y colinda con terreno del señor Cárdenas, y que alcanza el precio de avalúo por la cantidad de $842,000.00 (Ochocientos cuarenta y dos mil pesos 00/100 M.N.) de conformidad con los artículos 967, inciso d, 977, fracción IV y 978 del Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila, esto es, habrá de servir como base de postura legal la que cubra las dos terceras partes del avalúo exhibido, en el entendido que los interesados deberán exhibir por lo menos una garantía del diez por ciento de dicha cantidad mediante billete de depósito y escrito de conformidad con el artículo 978 fracción IV del Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila. Convóquese a postores por medio de edictos que se publicarán por dos ocasiones, con un intervalo de siete en siete días, en el periódico oficial y en uno de los periódicos de mayor circulación en el estado, debiendo mediar entre la publicación y la fecha de remate, un término no menor de cinco días

Saltillo, Coahuila; a seis de agosto de dos mil veintiséis

LA SECRETARIA DE ACUERDO Y TRÁMITE

LICENCIADA AZUL MARIANA CHARLES ROBLEDO