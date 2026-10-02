Trabaja gobierno de Coahuila de manera interinstitucional para protección de la comunidad escolar

El Gobierno del Estado reitera que Coahuila cuenta con instituciones fuertes y coordinadas que trabajan permanentemente en la prevención como primera línea de acción

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Gobierno y en completa coordinación con las dependencias estatales, refuerzan aún más la estrategia interinstitucional y protocolos que se tiene establecidos desde el inicio de la actual administración estatal para continuar atendiendo de manera directa, permanente e integralmente a la comunidad educativa y padres de familia ante los lamentables hechos registrados en una secundaria del municipio de Torreón.

De manera inmediata, las personas lesionadas durante estos hechos, fueron llevadas a centros de salud en donde están siendo atendidas y se les está dando seguimiento a su estado de salud de manera integral, con el acompañamiento de la Secretaría de Salud.

La Secretaría de Educación, la Oficina Inspira Coahuila, el DIF estatal y la Secretaría de Salud trabajan desde 2024 en una estrategia integral con la implementación de programas como la Ruta de Atención a Situaciones de Alto Impacto, la estrategia Somos Más, la Ruta de Señales de Alerta, entre otras que, a través de la capacitación constante con los diversos sectores que atienden a la población, ha permitido la detección, atención y seguimiento de situaciones relacionadas con la salud mental dentro de las instituciones públicas.

De la misma manera, la Secretaría de Educación implementa acciones de seguimiento, como el impulso al deporte como medida de prevención de violencia; el Sistema MAP (Medir, Atender, Prevenir) para la detección temprana y la intervención oportuna en 3 mil 942 escuelas de educación básica con el cual se ofrece apoyo a docentes y estudiantes en riesgo emocional o psicosocial; Programa Mochila Sana y Segura.

Además de los programas ya establecidos como Educar para el Bienestar; Hoy por Mí para prevenir el suicidio estudiantil; Impulsores de Paz, fomento a la cultura de paz y mediación escolar en el ámbito educativo; Jornada Nacional por la Paz y Contra las Adicciones; Educación Socioemocional en escuelas Normales; Protocolo de Actuación para la Prevención, Atención y Seguimiento de Riesgos en Escuelas de Educación Básica del Estado de Coahuila; Formación Docente en prevención de violencia; Seguridad y Protección Civil Escolar.

Como parte de las acciones interinstitucionales que desde la actual administración se han puesto en marcha, la Secretaría de Seguridad Pública implementa acciones de proximidad social y de prevención del delito, como Prevención Escolar y juvenil; Programa Aplícate, intervención especializada con adolescentes y jóvenes en situación de riesgo o conflicto con la ley; Vive Libre sin Drogas.

Se cuenta con los programas Familia y comunidad: Escuela para Padres, Brigada en tu Barrio, Rally de Prevención, Canchas que Inspiran y fortalecimiento de la convivencia; Proximidad y prevención de violencias: acercamiento ciudadano, Paco el Policía, Entrevista a tu Policía, Policías Violeta, Ámate Mujer y Hombres de Verdad; Diagnóstico y profesionalización: identificación de factores de riesgo, pandillas y conductas antisociales; capacitación policial y coordinación municipal.

Por su parte, desde el DIF Coahuila y mediante el Programa Estatal “Vive Libre Sin Drogas”, se implementan acciones preventivas que incluyen métodos de vinculación a pacientes a servicios de atención psicológica, información, servicios de espirometría, antidoping, atención psicológica itinerante en todo el estado, brigadas y actividades preventivas a comunidades, adolescentes y jóvenes, además de acciones de reconocimiento, dignificación y supervisión de establecimientos residenciales especializados en adicciones; certificación en Trauma Psicológico, en curso para profesionales de la salud mental.

Se lleva a cabo el programa NEXO, capacitación en primeros auxilios psicológicos como método de canalización y contención emocional; Programa “Respeto” Fortalecimiento de habilidades para la resolución pacífica de conflictos; programa “Hoy por Mí” Desarrollo de habilidades emocionales, conductuales y sociales. Prevención de adicciones y conductas de riesgo; Centro “Es Pa’ Vivir” Atención médica y psicológica e intervención social.

El Gobierno del Estado reitera que Coahuila cuenta con instituciones fuertes y coordinadas que trabajan permanentemente en la prevención como primera línea de acción.

Respecto a la atención de los lamentables hechos registrados en el municipio de Torreón el pasado jueves, se informa que el viernes 2 de octubre no asistieron alumnos ni personal docente al plantel, debido a que el edificio se encontraba bajo resguardo de la Fiscalía del Estado.

⁠A partir del lunes 5 de octubre, se realizarán las actividades académicas en modalidad a distancia, hasta que la Fiscalía del Estado realice la entrega del plantel a la Secretaría de Educación, momento en el cual se iniciará un proceso gradual de incorporación a actividades presenciales.

La oficina Inspira Coahuila, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación activaron de manera inmediata la Ruta de Atención a Situaciones de Alto Impacto, como parte de las acciones articuladas de la estrategia Somos Más, ruta de atención a señales de alerta, que se implementa desde 2025 en la Secretaría de Educación.

La articulación de esta ruta permitió desplegar, desde las primeras horas, acciones de contención y acompañamiento psicológico dirigidas a la comunidad educativa, familiares de las personas lesionadas, familiares de la maestra que lamentablemente perdió la vida, así como al personal directivo, docente y administrativo de la escuela.

Durante las primeras 24 horas de suscitados estos lamentables acontecimientos, se desplegaron diferentes acciones como brigadas de acompañamiento comunitario casa por casa, con presencia de psicólogos en territorio, realizando el acercamiento a los domicilios del radar geográfico inmediato al entorno escolar, realizando contacto directo con más de 145 familias y personas que pudieran requerir acompañamiento con el objetivo de acercar los servicios directamente a los hogares. Se visitará la totalidad de las familias.

La oficina Inspira y la Secretaría de Educación dieron a conocer que se implementa un regreso progresivo y acompañado; plan de acompañamiento para el regreso a clases; prevención en toda la comunidad; ampliación de la cobertura de atención psicológica, entre otras.

De igual manera, trabajando de forma estrecha y coordinada, el municipio de Torreón trabaja con brigadas de atención a la comunidad educativa, así como brigadas de mejoras de la colonia, intensificando el patrullaje, entre otras acciones.

Trabajando en equipo los tres órdenes de gobierno, ciudadanos y organismos de la sociedad civil, se fortalece a la comunidad. (El Heraldo de Saltillo)