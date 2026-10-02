Ordena EU suspender transferencias por ‘Directo a México’

Ciudad de México.- Los Bancos de la Reserva Federal de Estados Unidos (Reserva Federal) decidieron descontinuar el servicio de envío de transferencias electrónicas de fondos transfronterizos realizadas mediante el programa Directo a México.

Por esto, el programa Directo a México finalizará sus operaciones de manera ordenada el próximo 20 de noviembre de 2026, anunció el Banco de México (Banxico).

El servicio mantendrá la continuidad de sus operaciones con normalidad para procesar y liquidar todas las transacciones que se realicen hasta el 20 de noviembre del presente año.

Directo a México es un servicio para enviar dinero desde una cuenta en alguna institución financiera suscrita al servicio en los Estados Unidos, a cualquier cuenta bancaria en México.

«El Banco de México informa al público en general que el programa Directo a México finalizará sus operaciones de manera ordenada el 20 de noviembre de 2026.

«Lo anterior, en seguimiento a la notificación emitida por los Bancos de la Reserva Federal de los Estados Unidos sobre su decisión de discontinuar el servicio de envío de transferencias electrónicas de fondos transfronterizas realizadas a través de este programa», anunció Banxico en un comunicado este viernes.

Esta decisión se suma al cierre de servicios que la Reserva Federal ha realizado en otros corredores de pagos transfronterizos.

En 2001, en respuesta a la «Sociedad para la prosperidad» entre México y Estados Unidos, el Banco de México y los Bancos de la Reserva Federal de Estados Unidos acordaron estudiar la posibilidad de interconectar sus sistemas de pagos.

En octubre de 2003, los Bancos de la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banxico conectaron sus sistemas de pago para el envío de los pagos de los pensionados del Gobierno de los Estados Unidos que radican en México.

Después se permitió que desde el 2 de febrero de 2004 los usuarios de las instituciones financieras de los Estados Unidos suscritas a Directo a México pudieran enviar pagos a cualquier cuenta bancaria en México.

Desde julio de 2005, este servicio de pagos se registró con el nombre «Directo a México».

Los usuarios en Estados Unidos también pueden enviar pagos a cualquier sucursal de L@Red de la Gente para que sus beneficiarios en México los cobren en cualquiera de las más de 2 mil 400 sucursales de L@Red de la Gente, ubicadas en más de 930 municipios alrededor de todo el País.

«Directo a México ha sido un mecanismo destinado al envío de transferencias electrónicas de fondos transfronterizas, con un flujo predominante en pagos de pensiones del gobierno de los Estados Unidos.

«Este servicio opera bajo la administración conjunta del Banco de México y la Reserva Federal, a través del cual, se transfieren los fondos desde cuentas en instituciones financieras participantes en Estados Unidos, hacia cuentas de depósito en México», comentó Banxico.

El banco central del País dijo hoy que en apego a los Principios para las Infraestructuras de Mercado Financiero emitidos por el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) y la Organización Internacional de Comisiones de Valores, el Banco de México y la Reserva Federal llevan a cabo acciones coordinadas para asegurar un cierre ordenado del servicio.

Estas acciones, aseguró Banxico, garantizarán que el cierre del programa se realice de manera segura y eficiente.

«El Banco de México estará atento al cierre ordenado del programa Directo a México, reafirmando su compromiso de promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciando el buen funcionamiento de los sistemas de pagos, al tiempo que mantiene vigente su relación con la Reserva Federal», finalizó. (AGENCIA REFORMA)