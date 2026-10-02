Saltillo intensifica desazolve y limpieza de arroyos para proteger a las familias

Por instrucciones del alcalde Javier Díaz se despliega una intensa jornada preventiva en distintos sectores de la ciudad

A fin de fortalecer la seguridad de las familias saltillenses y reducir riesgos ante las lluvias, el Gobierno Municipal a cargo de Javier Díaz González mantiene una intensa jornada de desazolve, limpieza profunda y deshierbe en diferentes arroyos de Saltillo.

A través del programa “Aquí Andamos”, el Ayuntamiento intervino el arroyo La Cieneguita, en el tramo ubicado entre la calle 2 y el bulevar Fundadores, a la altura del fraccionamiento Real del Sol III, donde se realizaron acciones de desazolve, retiro de tierra y escombro que obstaculizaban su libre flujo.

De igual manera, las cuadrillas municipales realizaron trabajos de desazolve en el arroyo Pericos, sobre todo en el tramo ubicado entre las calles 10, 7 y Encino, del fraccionamiento Mirasierra, esto con el propósito de disminuir riesgos para quienes habitan y transitan por este sector.

A estas acciones se suman los intensos trabajos de limpieza profunda y deshierbe del arroyo Los Ojitos, en el tramo ubicado entre la avenida La Salle y el bulevar Venustiano Carranza, donde se retiró maleza, basura y otros desechos acumulados en el cauce y sus inmediaciones.

El alcalde Javier Díaz señaló que con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas se mantienen estas acciones de manera permanente y preventiva en diferentes puntos de la ciudad, con lo que se atienden cauces y espacios con el propósito de mejorar la seguridad de las familias saltillenses. (El Heraldo de Saltillo)