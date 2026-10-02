Está el INE en campaña intensa de credencialización rumbo a elección de alcaldes de 2027 en Coahuila

La titular de la Junta Local Ejecutiva del INE en Coahuila, Christian Viviana Escobedo Loya, recordó que ese organismo se encuentra en una campaña intensa de credencialización con el propósito de que la mayor cantidad posible de personas que cuenten con 18 años o más, se inscriban al padrón electoral y reciban sus credenciales de elector para que estén en condiciones de tomar parte en la elección de ayuntamientos que tendrá lugar en junio de 2027 en la entidad.

La funcionaria aseguró que el instituto registra actualmente buenos números de participación ciudadana, por lo que se está llevando a cabo el reforzamiento de los módulos de atención ciudadana y trabajando en la ampliación de los horarios de atención, en tanto que los módulos móviles itinerantes realizan igualmente sus recorridos para llevar estos trámites a los lugares donde lo requiera la ciudadanía.

Aseguró que el proceso “va con un buen ritmo” y se continuará reforzando donde sea necesario para que todas las personas puedan contar con su credencial de forma oportuna.

“Ahorita la primera parte es la credencialización de la ciudadanía, estamos en plena campaña anual intensa para invitar a las ciudadanas y ciudadanos a que actualicen su credencial, a que se inscriban las personas que todavía no cuentan con ella e incluso como saben las y los jóvenes que están por cumplir 18 años, incluso el día de la jornada pueden comenzar a tramitarla con anticipación para que puedan ejercer su voto el día de la jornada”, señaló.

Destacó que, hasta el momento, con cifras del 1 al 19 de septiembre se han realizado 27 mil 156 trámites y se han entregado 27 mil 312 credenciales, en tanto que otras 17 mil 552 están disponibles en los módulos para que las personas acudan por ellas.

“También invitamos a las y los ciudadanos que ya tramitaron su credencial a que acudan a recogerla para que ya se incorporen a la lista nominal de electores y también para que cuenten con su medio de identidad. Recordemos que con los cortes de la lista nominal ya algunas credenciales ya no van a poder ser entregadas posteriormente”, manifestó la vocal ejecutiva del INE.

“Cerca del 25 de enero es el último momento para registrarse al padrón electoral y recoger credenciales para votar, a partir de ese momento tenemos otros cortes para reimpresiones o reposiciones, esto es personas que ya tenemos su registro en el padrón, pero cuyas credenciales se dañaron o extraviaron y al no haber cambio de información se les puede entregar una nueva credencial, pero hasta finales de enero es cuando se cierran las cifras definitivas del padrón electoral”, agregó. (ÁNGEL AGUILAR)