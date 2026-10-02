Casi lista reforma a la Ley de Educación de Coahuila, será pronto enviada al Congreso para su revisión

Señala Luz Elena Morales

La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila, Luz Elena Morales Núñez, dijo que la reforma a la Ley de Educación de la entidad se encuentra casi lista y será enviada en los siguientes días ante las diputadas y diputados que integran la LXIII Legislatura para su revisión y análisis.

Mencionó que dicho proyecto comprende una modificación integral a esta legislación, en la que se incluirán también otras propuestas presentadas en congreso sobre diversos temas en materia de educación, como son la regulación en el uso de las redes sociales y prevención de conductas de riesgo al interior de los planteles.

“Estamos en una mesa de trabajo con la Secretaría de Educación y con el Ejecutivo para la reforma a la Ley de Educación, que está próxima a que ya se pueda presentar por parte del Ejecutivo, es lo que nos comentaba la Consejería Jurídica, donde se están analizando también y se seguirán analizando algunas iniciativas que han estado las diputadas y diputados de esta legislatura poniendo sobre la mesa”, dijo la legisladora.

Señaló que sin duda lo acontecido este jueves en el ejido La Unión del Municipio de Torreón “es algo que nos duele y nos lastima a todas las personas como sociedad”, por lo que hay que seguir fortaleciendo justamente desde la ley y la prevención este tipo de conductas de riesgo.

“Se trata de una reforma integral que también habla de cómo podemos seguir fortaleciendo los lineamientos de prevención de cualquier conducta de riesgo al interior de las escuelas tanto para docentes como para alumnos, una vez que llegue la iniciativa del Ejecutivo estaremos viendo las iniciativas que las diputadas y diputados han hablado de la manera en que se puedan estar haciendo más específicos estos lineamientos para prevenir las conductas de riesgo tanto para docentes como para alumnos”.

“Aquí hay que destacar que lamentablemente hemos visto que van en aumento las incidencias de agresiones contra maestros, pero al estar todos dentro de una escuela se pone en riesgo sin duda la vida y la integridad de todas las personas que se encuentran al interior de los planteles”, agregó Luz Elena Morales. (ÁNGEL AGUILAR)