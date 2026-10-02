Destaca Sistema Anticorrupción de Coahuila avances en la gestión y rendición de cuentas de municipios del estado

Durante el Informe Anual de Avances y Resultados del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila correspondiente al período 2025 – 2026, el presidente saliente de ese organismo Juan Carlos Guzmán Escobedo dio a conocer que de acuerdo con el informe más reciente de la Auditoría Superior del Estado, correspondiente al ejercicio 2024, se observa una reducción significativa en los recursos por comprobar y en el número de observaciones derivadas de la fiscalización de los municipios.

Lo anterior, aseguró el ahora también ex presidente del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) de ese sistema, refleja avances importantes en la gestión y la rendición de cuentas en el ámbito local, además de señalar que la prevención y el combate a la corrupción constituyen una tarea permanente que involucra no solo a las instituciones que integran el Sistema Estatal Anticorrupción, sino también a todas las personas servidoras públicas y a la ciudadanía en su conjunto, en el ejercicio pleno de sus derechos y responsabilidades.

Cabe mencionar que el evento sirvió además como marco para la entrada en funciones de Karla Ivonne Natividad González como nueva presidenta del CPC del Sistema Estatal Anticorrupción.

Guzmán Escobedo destacó que en el período correspondiente a este informe, se impulsaron y dieron seguimiento a diversas acciones desarrolladas por las instituciones que integran el Comité Coordinador, con el objetivo de reducir la incidencia de hechos de corrupción y fortalecer la integridad pública.

Además, reconoció las acciones implementadas por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas en la promoción de la ética y los valores, así como en el impulso de la Contraloría Social, e indicó que en coordinación con la Secretaría Ejecutiva, se promovió el diseño de un programa de capacitación orientado a fortalecer las capacidades institucionales, con el propósito de consolidar esta tendencia y mejorar la percepción ciudadana en la materia.

Dijo también que como resultado de las acciones impulsadas por el Comité Coordinador, a partir de una iniciativa promovida por el Consejo de Participación Ciudadana y con el acompañamiento técnico de la Secretaría Ejecutiva, se alcanzó la cobertura total de códigos de ética en los municipios del estado, avance que representa un paso significativo en la consolidación de políticas de integridad a nivel local y refleja la capacidad de articulación institucional del Sistema Estatal Anticorrupción.

Expuso también que ante los cambios recientes en el entorno institucional, la Política Estatal Anticorrupción se encuentra en proceso de actualización, con el objetivo de ajustarse a las nuevas condiciones y fortalecer su enfoque estratégico, manteniendo su esencia y orientación hacia resultados.

De igual manera recordó que desde su creación, los sistemas anticorrupción han enfrentado importantes desafíos; sin embargo, en Coahuila se cuenta con un sistema fortalecido, que opera de manera coordinada y orienta sus esfuerzos a generar confianza en la ciudadanía respecto al adecuado manejo de los recursos públicos.

También destacó que desde el Consejo de Participación Ciudadana se han promovido iniciativas relevantes para identificar y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, incorporar a organizaciones de la sociedad civil como aliadas estratégicas, fomentar la integridad en el sector privado y promover el ejercicio de derechos de personas en situación de vulnerabilidad.

En la presentación del informe se contó con la presencia de Elma Marisol Martínez González, titular de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Coahuila, quien acudió con la representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como de la magistrada Dulce María Fuentes Mancillas, presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Coahuila y de Jesús Gerardo Sotomayor Hernández, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, entre otras personalidades. (ÁNGEL AGUILAR)