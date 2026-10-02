Celebrará la Facultad de Ciencias Químicas de la UAdeC su 80 Aniversario: La Humanidad como Principio, la Ciencia como Instrumento

Para celebrar 80 años de trayectoria académica, científica y de formación profesional, la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila, llevará a cabo distintas actividades que busca reunir a generaciones, reconocer trayectorias y proyectar el futuro de las ciencias químicas del 8 al 13 de noviembre de 2026.

En rueda de prensa el director de la Facultad, Leopoldo Ríos, la secretaria académica Miriam Desireé Dávila Medina y el secretario administrativo, Roberto Arredondo Valdés, dieron a conocer los detalles de la celebración, que a lo largo de ocho décadas ha contribuido al desarrollo regional y nacional, mediante la formación de profesionales, la investigación, la innovación tecnología y la vinculación con el sector productivo.

Entre los objetivos de este evento es la convivencia, la difusión de las ciencias, la cultura, el deporte, en los que pueden participar estudiantes, egresados, niños, jóvenes y adultos, que participen en cada evento para celebrar con la comunidad de “Zorrillos” ocho décadas de la emblemática institución.

Las actividades inician el domingo 8 de noviembre con la Carrera 5K 80 Aniversario, la salida es a partir de las 8:00 horas desde la Explanada de la Facultad, y se podrá correr, caminar o trotar; el costo de inscripción es de $350 e incluye playera conmemorativa, número y medalla, la inscripción es en https://dashport.run/evento_1411 y la entrega de kits será el viernes 6 de noviembre de 12:00 a 16:00 horas.

El lunes 9 de noviembre a las 9:00 horas en el Auditorio del plantel, se presentará el Libro Conmemorativo “La Humanidad como principio, la ciencia como instrumento”, es una edición especial que reúne la historia y memoria de ocho décadas de la Facultad como edición de colección, la preventa es de $650, y está disponible hasta el 30 de octubre, posteriormente costará $750. Para adquirir el libro entrar en este link https://fcq-uadec.com/80_aniversario/, o en el Departamento de Contabilidad de la Facultad; para compilar y editar esta edición especial participó la maestra Graciela Flores Flores de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades y los maestros de la FCQ, Miguel Ángel Medina Morales, Karina Reyes Acosta, Alberto Nuncio y Leopoldo Ríos Vega.

Ese mismo día a las 11:00 horas en el Paraninfo del Ateneo Fuente, habrá la conferencia “Si todo está saliendo bien, algo estás haciendo mal”, por Rafa Carbajal originario de Durango, doctor en Bioquímica, y uno de los divulgadores científicos mexicanos con mayor alcance en redes. Acerca a la ciencia de los alimentos a una comunidad de millones de seguidores, la entra es libre

El martes 10 de noviembre será la tradicional Expo Biociencias, en la explanada de la Facultad, en donde se presentarán proyectos realizados por los alumnos de las licenciaturas relacionados a las áreas de ciencias biológicas de 10:00 a 13:00 horas; hora que iniciará el “Chemistry Runway” que es un concurso de disfraces con temática de ciencia en el Auditorio del plantel y para las 18:00 horas será un juego amistoso de futbol soccer en el Campo “Juan Lobato” de la Unidad Central.

Para el miércoles 11 de noviembre será una Feria de Ciencias en la explanada de la Facultad a partir de las 9:00 horas; a las 16:00 horas un juego amistoso de softbol en de alumnos y ex alumnos en el campo de beisbol de la unidad Centra y a las 18:00 horas el Picnic & Nigth y proyección de película en la explanada del plantel, se tendrá la visita de diferentes preparatorias de la ciudad de Saltillo, para que conozcan la oferta educativa, y con ello fomentar el gusto por las ciencias químicas y ofertar las distintas licenciaturas.

El jueves 12 de noviembre es el aniversario de la facultad, entre las 10:30 y 12:30 horas, se iniciará el día con la foto oficial del 80 aniversario, las mañanitas, el pastel y la tradicional siembra de árbol en la plaza Benceno a partir de las 18:00 horas se realizará la ceremonia oficial de aniversario en la Explanada, con la participación del Coro Universitario y Lobos Norteños, además de una callejoneada por el Campus Central con el acompañamiento de la Tuna de la UAdeC y el viernes 13 de noviembre a las 21:00 horas se llevará a cabo la cena baile de Aniversario.

Los orígenes de Ciencias Químicas se remontan a la creación de un pabellón de química en el Ateneo Fuente, actualmente laboratorio desde el 12 de diciembre de 1946, la primera carrera fue la de Químico Industrial, la primera generación de Químicos Industriales la formaron tres alumnos, en 1948 se ofreció la carrera de Químico Farmacobiólogo, de la que en 1952 egreso la primera generación integrada por seis alumnos y la última carrera que se abrió, a nivel Licenciatura fue Ingeniería Química en 1962.

A 80 años de haber sido fundada ha formado a 97 generaciones de Químicos Farmacobiólogos, 81 generaciones de Ingenieros Químicos y 37 generaciones de Químico, además de egresados de las Maestrías en Ciencias en Biotecnología, en Ciencia y Tecnología de Alimentos, en Ciencia y Tecnología de los Materiales, en Ciencia y Tecnología Química y los ⁠Doctorados en Ciencias en Biotecnología, ⁠ en Ciencia y Tecnología de Alimentos y en Ciencia y Tecnología de los Materiales. (El Heraldo de Saltillo)